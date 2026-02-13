कोर्ट में दो मामले: जेडीसी और उपायुक्त के गिरफ्तारी वारंट और कुर्की के आदेश पर रोक, सुनवाई के लिए 5 लाख जमा कराने की शर्त पर रोक
कोर्ट ने जेडीसी और उपायुक्त के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए और जेडीए की संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दे दिए थे.
Published : February 13, 2026 at 8:16 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने भूमि का पट्टा जारी करने से जुड़े मामले में निचली अदालत की ओर से जेडीसी और जोन-11 के उपायुक्त के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट और जेडीए की संपत्ति कुर्क करने के आदेश पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने मामले की परिवादी अनिता सागर व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश जेडीसी और उपायुक्त की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता अमित कुडी ने अदालत को बताया कि जमीन के पट्टे से जुड़े मामले में अनिता सागर व अन्य ने स्थाई लोक अदालत के समक्ष परिवाद पेश किया था. जिस पर सुनवाई करते हुए 26 अगस्त, 2019 को स्थाई लोक अदालत ने जेडीए को आदेश दिए थे कि वह मामले में विधिक प्रक्रिया अपनाकर कार्रवाई करे. वहीं यदि परिवादी जेडीए की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हो, तो वह पुन: स्थाई लोक अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर सकते हैं. जेडीए की ओर से विधिक कार्रवाई करते हुए पट्टा जारी नहीं करने का निर्णय लिया.
वहीं स्थाई लोक अदालत के आदेश की पालना के लिए परिवादी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट दक्षिण के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने गत 12 जनवरी को जेडीसी और जोन उपायुक्त के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए और जेडीए की संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दे दिए. याचिका में कहा गया कि स्थाई लोक अदालत को पट्टा जारी करने के संबंध में आदेश देने का क्षेत्राधिकार नहीं था. इसके अलावा जेडीए को विधिक कार्रवाई करने को कहा गया था. जिसे अमल में लाते हुए परिवादी को पट्टा जारी नहीं करने का निर्णय लिया गया. इसके अलावा परिवादी ने तथ्य छिपाकर परिवाद पेश किया था. इसलिए निचली अदालत की कार्रवाई को रद्द किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने निचली अदालत की ओर से जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट और कुर्की आदेश पर रोक लगा दी है.
5 लाख रुपए जमा कराने की शर्त पर रोक लगाई: राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलगुरु पद पर प्रोफेसर अल्पना कटेजा की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करने के लिए 5 लाख रुपए जमा कराने की शर्त पर रोक लगा दी है. एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश प्रोफेसर महिपाल सिहाग की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने कहा कि विवि के प्रोफेसर को यह अधिकार है कि वह विवि के कुलपति के पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति को चुनौती दे. ऐसे में एकलपीठ की ओर से मामले में 5 लाख रुपए जमा कराने की शर्त को हटाया जाता है. इसके साथ ही अदालत ने एकलपीठ को कहा है कि वह मामले को मेरिट के आधार पर तय करे.
अपील में अधिवक्ता सविता सिहाग ने बताया कि राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिए 1 अगस्त, 2023 को विज्ञापन जारी किया गया था. जिसमें प्रोफेसर अल्पना कटेजा ने आवेदन किया था. जिसमें आवेदन करते समय अल्पना कटेजा ने अपने खिलाफ लंबित आपराधिक प्रकरण की जानकारी नहीं दी, जबकि नियमानुसार उन्हें इस संबंध में जानकारी देनी चाहिए थी. इसके खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए एकलपीठ ने 5 लाख रुपए जमा कराने की शर्त लगा दी. इसलिए एकलपीठ के आदेश को रद्द किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने पांच लाख रुपए जमा कराने की शर्त पर रोक लगा दी है.