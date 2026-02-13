ETV Bharat / state

कोर्ट में दो मामले: जेडीसी और उपायुक्त के गिरफ्तारी वारंट और कुर्की के आदेश पर रोक, सुनवाई के लिए 5 लाख जमा कराने की शर्त पर रोक

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने भूमि का पट्टा जारी करने से जुड़े मामले में निचली अदालत की ओर से जेडीसी और जोन-11 के उपायुक्त के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट और जेडीए की संपत्ति कुर्क करने के आदेश पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने मामले की परिवादी अनिता सागर व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश जेडीसी और उपायुक्त की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता अमित कुडी ने अदालत को बताया कि जमीन के पट्टे से जुड़े मामले में अनिता सागर व अन्य ने स्थाई लोक अदालत के समक्ष परिवाद पेश किया था. जिस पर सुनवाई करते हुए 26 अगस्त, 2019 को स्थाई लोक अदालत ने जेडीए को आदेश दिए थे कि वह मामले में विधिक प्रक्रिया अपनाकर कार्रवाई करे. वहीं यदि परिवादी जेडीए की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हो, तो वह पुन: स्थाई लोक अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर सकते हैं. जेडीए की ओर से विधिक कार्रवाई करते हुए पट्टा जारी नहीं करने का निर्णय लिया.

वहीं स्थाई लोक अदालत के आदेश की पालना के लिए परिवादी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट दक्षिण के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने गत 12 जनवरी को जेडीसी और जोन उपायुक्त के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए और जेडीए की संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दे दिए. याचिका में कहा गया कि स्थाई लोक अदालत को पट्टा जारी करने के संबंध में आदेश देने का क्षेत्राधिकार नहीं था. इसके अलावा जेडीए को विधिक कार्रवाई करने को कहा गया था. जिसे अमल में लाते हुए परिवादी को पट्टा जारी नहीं करने का निर्णय लिया गया. इसके अलावा परिवादी ने तथ्य छिपाकर परिवाद पेश किया था. इसलिए निचली अदालत की कार्रवाई को रद्द किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने निचली अदालत की ओर से जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट और कुर्की आदेश पर रोक लगा दी है.