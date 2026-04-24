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हाईकोर्ट: डिस्कॉम सीएमडी डोगरा के खिलाफ एसीबी जांच पर रोक, अब 4 मई को होगा बीसीआर के चार केंद्रों पर फिर मतदान

कर्मचारी की पदोन्नति एवं विभागीय जांच से जुड़े मामले में डिस्कॉम सीएमडी को राहत. बीसीआर चुनाव में रद्द मतदान अब अगले माह कराने का निर्णय.

Rajasthan High Court, Jaipur
राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 24, 2026 at 9:09 PM IST

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जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कर्मचारी की पदोन्नति एवं विभागीय जांच से जुड़े मामले में डिस्कॉम की सीएमडी के खिलाफ एसीबी जांच देने वाले 23 अप्रैल 2026 के आदेश पर रोक लगा दी. इसके साथ ही खंडपीठ ने एकलपीठ से रिकॉर्ड तलब किया. एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश जेवीवीएनएल और डिस्कॉम सीएमडी आरती डोगरा की अपील पर सुनवाई करते हुए दिए. इधर, हाईकोर्ट व सेशन कोर्ट समेत चार जगहों पर 4 मई को बार कौंसिल ऑफ राजस्थान चुनाव के फिर से मतदान कराए जाएंगे.

डिस्कॉम मामले में अधिवक्ता संदीप सिंह शेखावत ने अदालत को बताया कि एकलपीठ के याचिकाकर्ता के खिलाफ तीन जांच पर फैसला लंबित है, जिन्हें जल्दी तय कर लिया जाएगा. यह भ्रष्टाचार का मामला न होकर कर्मचारी के खिलाफ विभागीय जांच व पदोन्नति से जुड़ा है. इसके बावजूद एकलपीठ ने इस मामले में एसीबी को जांच कर तीन माह में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए, इसलिए एकलपीठ का आदेश रद्द किया जाए. इस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए रिकॉर्ड तलब किया.

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यह है मामला: इसी गुरुवार को एकलपीठ के जस्टिस रवि चिरानिया ने आरके मीणा की याचिका पर सुनवाई करते हुए डिस्कॉम सीएमडी डोगरा के खिलाफ एसीबी जांच के आदेश दिए थे. याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 1 अप्रैल, 1997 से रोस्टर रजिस्टर रखना जरूरी है, लेकिन फिर भी डिस्कॉम बिना रोस्टर रजिस्टर रखे पदोन्नति कर रहा है. याचिका दायर करने के बाद प्रार्थी को पदोन्नति से वंचित करने के लिए तीन आरोप पत्र दिए और उनमें जांच अधिकारी की रिपोर्ट के बाद भी अनुशासनात्मक जांच प्राधिकारी, जो सीएमडी है, ने कोई भी आदेश पारित नहीं किया.

चार केंद्रों पर बीसीआर चुनाव का मतदान अब 4 मई को: इस बीच, बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव के लिए बनाई गई हाई पावर्ड इलेक्शन कमेटी ने जयपुर में हाईकोर्ट व सेशन कोर्ट समेत चार जगहों पर 4 मई को वापस मतदान कराने का निर्णय लिया. इसी 22 अप्रैल को चुनाव के दौरान अनियमितता और फर्जी वोटिंग की शिकायत के बाद जयपुर के दो बूथ, जोधपुर व रायसिंहनगर के दो मतदान केंद्रों पर वोटिंग बीच में रोक दी गई. फिर मतदान निरस्त कर दिया था.

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दो दिन में लिखित जवाब: हाई पावर्ड इलेक्शन कमेटी ने यह निर्णय शुक्रवार की बैठक में लिया. साथ ही कमेटी ने चुनाव रद्द होने वाले चारों बूथों के सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे 22 अप्रेल के घटनाक्रम पर दो दिन में लिखित जवाब रिटर्निंग ऑफिसर को दें. रिटर्निंग ऑफिसर इन जवाबों को संकलित कर चुनाव सामग्री, बैलट बॉक्स, बैलट पेपर और वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ विस्तृत रिपोर्ट कमेटी को सौंपेंगे. जांच के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर और सभी एआरओ को कमेटी के समक्ष अनिवार्य तौर पर उपस्थित रहने को कहा है. कमेटी की बैठक में सर्वसम्मति से माना कि संबंधित चारों बूथों पर हुई घटनाएं गंभीर प्रकृति की थी. ये निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं. वीसी के जरिए हुई इस मीटिंग में चेयरपर्सन जस्टिस जेआर मिड्ढा, सदस्य जस्टिस सत्येन वैद्य, जेके शर्मा, ऑब्जर्वर जस्टिस मनोज कुमार गर्ग, रिटर्निंग ऑफिसर डॉ. सचिन आचार्य, सचिव मधुर भूटानी और अतिरिक्त सचिव ऋतिक सेजवाल मौजूद थे.

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