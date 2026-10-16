हाईकोर्ट ने कहा-निलंबन निष्पक्ष जांच के लिए है, ना कि कर्मचारी को दंडित करने को, निवाई पालिका अध्यक्ष तलब
हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे बीसीएमओ का निलंबन निरस्त किया. निवाई पालिका के अधिकारियों को 26 अक्टूबर को किया तलब.
Published : October 16, 2026 at 9:14 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि निलंबन कर्मचारी को दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए होता है. कर्मचारी को निलंबित करने के पीछे उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ न हो और गवाहों को प्रभावित नहीं किया जा सके. इसके साथ ही अदालत ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे एक ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी का निलंबन निरस्त कर दिया. जस्टिस अनूप कुमार ने यह आदेश राज्य सरकार की याचिका पर दिए. अदालत ने राज्य सरकार से कहा कि वह आरोप पत्र तामील की तिथि से छह माह में अनुशासनात्मक कार्रवाई पूरा करे. उधर, हाईकोर्ट ने 90 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षक को 43 साल से भूखंड का कब्जा व पट्टा नहीं देने को गंभीर मानते हुए निवाई नगरपालिका के अध्यक्ष व कार्यकारी अधिकारी को 26 अक्टूबर को कोर्ट में तलब किया.
यौन उत्पीड़न का आरोप: याचिका में अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता अर्चित बोहरा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ महिला कर्मचारी ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत दी थी. इसमें निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए उसे गत 16 जनवरी को निलंबित किया गया. इसके खिलाफ संबंधित अधिकारी ने सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण में अपील की.
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याचिका में कहा: याचिका में कहा कि अधिकरण ने मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित नहीं होने के तकनीकी आधार पर संबंधित अधिकारी को राहत दी. वहीं हाईकोर्ट में याचिका लंबित रहने के दौरान अधिकरण के आदेश की पालना में उसे अलवर में तैनात कर बहाल कर दिया गया. याचिका में कहा गया कि निलंबन के तुरंत बाद आरोप पत्र का मसौदा तैयार करने और सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई. आरोप पत्र प्रक्रियाधीन होने के दौरान ही अधिकरण ने संबंधित अधिकारी को राहत दे दी.
43 साल से पट्टा नहीं देने पर तलब: उधर, राजस्थान हाईकोर्ट ने 90 साल के रिटायर शिक्षक को रुपए जमा कराने के बाद भी 43 साल से भूखंड का कब्जा व पट्टा नहीं देने को गंभीर माना है. अदालत ने निवाई नगरपालिका के अध्यक्ष व कार्यकारी अधिकारी को 26 अक्टूबर को दोपहर दो बजे अदालत में हाजिर होने के आदेश दिए. अदालत ने दोनों से पूछा कि याचिकाकर्ता को चार दशक से ज्यादा समय बीतने के बाद भी भूखंड का कब्जा क्यों नहीं दिया गया. जस्टिस अशोक कुमार जैन ने यह आदेश मदनलाल गौतम की द्वितीय सिविल अपील पर दिए.
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1985 में जमा कराए पैसे: अपील में अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने बताया कि याचिकाकर्ता वरिष्ठ नागरिक है. उन्हें साल 1983 में निवाई की दीनदयाल कॉलोनी में भूखंड आवंटित किया गया था. उन्होंने भूखंड की राशि साल 1985 में जमा करवा दी. इस दौरान ही भूखंडों के क्रमांकों में बदलाव कर उसके भूखंड की लोकेशन बदल दी गई. उन्हें आवंटित भूखंड का ना कब्जा दिया और ना ही पट्टा.
निचली कोर्ट में दावा खारिज: इसके खिलाफ उन्होंने निवाई की निचली कोर्ट में दावा किया. नगर पालिका से योजना का मूल ले आउट प्लान नहीं मिलने के चलते निचली कोर्ट ने उनका दावा खारिज कर दिया. टोंक की अपीलीय कोर्ट ने निचली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा एवं पहली अपील खारिज कर दी. इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ता को आवंटित भूखंड का कब्जा व पट्टा दिलवाया जाए. इस पर एकलपीठ ने नगरपालिका के अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी को पेश होकर जवाब देने को कहा.
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