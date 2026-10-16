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हाईकोर्ट ने कहा-निलंबन निष्पक्ष जांच के लिए है, ना कि कर्मचारी को दंडित करने को, निवाई पालिका अध्यक्ष तलब

राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि निलंबन कर्मचारी को दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए होता है. कर्मचारी को निलंबित करने के पीछे उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ न हो और गवाहों को प्रभावित नहीं किया जा सके. इसके साथ ही अदालत ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे एक ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी का निलंबन निरस्त कर दिया. जस्टिस अनूप कुमार ने यह आदेश राज्य सरकार की याचिका पर दिए. अदालत ने राज्य सरकार से कहा कि वह आरोप पत्र तामील की तिथि से छह माह में अनुशासनात्मक कार्रवाई पूरा करे. उधर, हाईकोर्ट ने 90 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षक को 43 साल से भूखंड का कब्जा व पट्टा नहीं देने को गंभीर मानते हुए निवाई नगरपालिका के अध्यक्ष व कार्यकारी अधिकारी को 26 अक्टूबर को कोर्ट में तलब किया.