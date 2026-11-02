हाईकोर्ट ने किया साफ, बिना दोषी ठहराए अवमानना याचिका खारिज होने पर नहीं हो सकती अपील...संविदाकर्मी को हटाने पर रोक
टोंक कलेक्टर टीना डाबी के खिलाफ अवमानना से जुड़ी अपील और बाड़ी नगर पालिका से हटाए संविदाकर्मी मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई.
Published : November 2, 2026 at 6:53 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने टोंक कलेक्टर टीना डाबी समेत अन्य के खिलाफ अवमानना से जुड़ी अपील को लेकर स्थिति स्पष्ट की. अदालत ने कहा, एकलपीठ ने अफसरों को अवमानना का दोषी नहीं माना तो अवमानना अधिनियम की धारा 19 के तहत अपील दायर नहीं की जा सकती. सीजे संजय के अग्रवाल और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह आदेश सुखलाल धाकड़ की अपील को खारिज करते हुए दिए. वहीं, अन्य मामले में हाईकोर्ट ने धौलपुर की बाड़ी नगरपालिका मंडल में संविदा कर्मचारी को वित्तीय भार के चलते हटाने के आदेश पर रोक लगा दी.
हाईकोर्ट में अवमानना मामले में अपील में टोंक कलेक्टर टीना डाबी, एसडीओ रूबी अंसार, देवली तहसीलदार मेघना गुप्ता समेत अन्य अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया था. अपील में कहा, एकलपीठ ने इन्हें दोषी नहीं माना है. ऐसे में अपील को स्वीकार करते हुए इन अफसरों को अदालती आदेश की अवमानना के लिए दंडित किया जाए. इस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने माना कि यदि एकलपीठ ने अधिकारियों को अवमानना के लिए दोषी नहीं माना तो फिर अवमानना अधिनियम की धारा 19 के तहत अपील पर सुनवाई नहीं की जा सकती.
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ये दिए तर्क: अवमानना मामलों के विशेषज्ञ अधिवक्ता मोहित खंडेलवाल ने बताया कि धारा 19 एकलपीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में अपील करने की शक्ति देती है. इसके तहत अपील तभी दायर की जा सकती है, जब अदालत ने संबंधित अधिकारी को अवमानना के लिए दोषी मान लिया या सजा सुना दी. यदि कोर्ट अवमानना की कार्रवाई को बिना सजा या दोषसिद्धी के बंद कर देता है तो इस धारा के तहत खंडपीठ में अपील दायर नहीं हो सकती.
कार्मिक को हटाने पर रोक, प्रमुख सचिव तलब: एक अन्य मामले में हाईकोर्ट ने धौलपुर की बाड़ी नगरपालिका मंडल में संविदा पर कार्यरत तकनीकी सहायक को वित्तीय भार के चलते हटाने वाले आदेश पर रोक लगा दी. साथ ही अदालत ने प्रमुख स्वायत्त शासन सचिव, निदेशक और नगरपालिका के ईओ से जवाब मांगा है. अदालत ने यह आदेश आशीष कुमार बंसल की याचिका पर दिए.
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सेवा समाप्ति को दी चुनौती: अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता बाड़ी नगरपालिका मंडल में साल 2022 में संविदा के तौर पर तकनीकी सहायक के रूप में नियुक्त हुआ था. 12 मार्च, 2024 को अनुबंध अग्रिम आदेश तक बढ़ा दिया. याचिकाकर्ता को प्रशासनिक और कार्य संचालन के काम दिए. नगर पालिका ईओ ने 5 अक्टूबर को याचिकाकर्ता का वेतन जारी करने के निर्देश दिए, लेकिन 14 अक्टूबर को पालिका की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होने का हवाला देते सभी संविदाकर्मियों को हटाने के आदेश दे दिए. इसकी पालना में मौखिक आदेश जारी कर याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त कर दी गई. इसे चुनौती देते हुए कहा गया, किसी भी कर्मचारी को मात्र आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण पद से हटाया नहीं जा सकता है.
बिना सुनवाई का मौका दिए हटाया: याचिकाकर्ता के पास बीटेक सिविल की उच्च डिग्री है. वह बीते चार साल से पालिका मंडल में संतोषजनक सेवाएं दे रहा है. ऐसे में बिना सुनवाई का मौका दिए सेवा समाप्त करने का आदेश अवैध है. इस पर एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को हटाने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है.
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