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हाईकोर्ट ने किया साफ, बिना दोषी ठहराए अवमानना याचिका खारिज होने पर नहीं हो सकती अपील...संविदाकर्मी को हटाने पर रोक

राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने टोंक कलेक्टर टीना डाबी समेत अन्य के खिलाफ अवमानना से जुड़ी अपील को लेकर स्थिति स्पष्ट की. अदालत ने कहा, एकलपीठ ने अफसरों को अवमानना का दोषी नहीं माना तो अवमानना अधिनियम की धारा 19 के तहत अपील दायर नहीं की जा सकती. सीजे संजय के अग्रवाल और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह आदेश सुखलाल धाकड़ की अपील को खारिज करते हुए दिए. वहीं, अन्य मामले में हाईकोर्ट ने धौलपुर की बाड़ी नगरपालिका मंडल में संविदा कर्मचारी को वित्तीय भार के चलते हटाने के आदेश पर रोक लगा दी.