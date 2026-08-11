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कोर्ट की खबरें: हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती के फिजिकल टेस्ट की वीडियोग्राफी मांगी...जर्जर स्कूल भवनों पर जताई नाराजगी

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2025 में शारीरिक दक्षता टेस्ट में असफल अभ्यर्थियों के मामले में आरपीएससी एवं भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अफसरों से जवाब मांगा है. कोर्ट ने आरपीएससी को असफल अभ्यर्थियों के टेस्ट के दिन की वीडियोग्राफी पेश करने को कहा है. इस मामले की सुनवाई अब 18 अगस्त को होगी. उधर, हाईकोर्ट की अन्य पीठ ने प्रदेश की सरकारी स्कूलों के जर्जर भवन और उनमें मूलभूत सुविधाएं नहीं होने से जुड़े मामले में राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई. वहीं, हाईकोर्ट ने अन्य मामले में जयपुर के जवाहर नगर के सेक्टर 4 स्थित महावीर उद्यान से 31 दिसंबर तक अतिक्रमण को हटाने को कहा.

एसआई भर्ती परीक्षा 2025 से जुड़े मामले में जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने योगिता कुमारी व अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए आरपीएससी से फिजिकल टेस्ट के दिन की वीडियोग्राफी मांगी है.याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि याचिकाकर्ता का सीआरपीएफ सेंटर, अजमेर में शारीरिक दक्षता टेस्ट हुआ था. इस दौरान लगातार बारिश के कारण मैदान व रनिंग ट्रैक खराब हो गया था. वहां पानी भरने से फिसलन बढ़ गई थी. फिसलन में दौड़ और कूद के दौरान अभ्यर्थी को परेशानी हुई और चोट भी लगी. याचिकाकर्ताओं ने इस संबंध में भर्ती एजेंसी को प्रतिवेदन भी दिया, लेकिन उसका निस्तारण नहीं किया गया, इसलिए उसे शारीरिक दक्षता टेस्ट देने काए एक और मौका दिया जाए. इस पर अदालत ने राज्य सरकार व आरपीएससी से जवाब एवं उस दिन की वीडियोग्राफी मांगी.

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जर्जर भवनों में स्कूल क्यों: इस बीच, जस्टिस महेन्द्र गोयल व जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने प्रदेश की सरकारी स्कूलों के जर्जर भवन और उनमें मूलभूत सुविधाएं नहीं होने पर नाराजगी जताई. अदालत ने कहा कि अफसरों को बदलने या निलंबित करने से कुछ नहीं बदलेगा. जो व्यक्ति इनके भले का काम करने को प्रेरित नहीं है, वह काम नहीं करेगा. साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को चेताया कि यदि अदालती आदेश की पालना नहीं हुई तो डीओआईटी सचिव व वित्त सचिव को बुलाकर पूछेंगे. अदालत ने कहा कि इन अफसरों से सीधे फंड आवंटन, मॉनिटरिंग और क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बात करनी चाहिए. खंडपीठ ने यह टिप्पणी जर्जर भवनों में चल रहे स्कूलों के स्वप्रेरित प्रसंज्ञान मामले सहित अन्य जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए.

10 सितंबर तक मांगा हलफनामा: राज्य सरकार की ओर से कहा महाधिवक्ता ने कहा, यदि आगामी सुनवाई पर राज्य सरकार के जवाब से अदालत संतुष्ठ नहीं हो तो अफसरों को कोर्ट अफसरों को बुला सकती है. इसके लिए सरकार ने अदालती निर्देशों की पालना के लिए समय मांगा. खंडपीठ ने राज्य सरकार को समय देते हुए कहा, 10 सितंबर तक एसीएस एजुकेशन अपना शपथ पत्र और उच्च शिक्षा, तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा विभागों से जरूरी डेटा अदालत में पेश करें.

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900 स्कूलों में क्लासरूम जर्जर: अदालत ने कहा, राज्य सरकार से जिस मुद्दे पर शपथ पत्र मांगा जाता है, सरकार उसके जवाब के बजाय कुछ और ही पेश कर देती है. अदालत ने एजी से कहा कि स्कूल भवनों को लेकर रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें जर्जर स्कूलों की संख्या बताई है. इनमें 1150 में से करीब 900 स्कूलों में क्लासरूम जर्जर हैं. क्या यह स्थिति सही है. इस पर महाधिवक्ता बोले, अदालत के निर्देश पर कमेटियां बनाई हैं. कुछ अन्य कमेटी बननी है.