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TGT पदों के परिणाम घोषित करने में देरी पर हाईकोर्ट का कड़ा रुख, सरकार से तलब किया जवाब

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दिव्यांग श्रेणी के तहत प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी पदों का अंतिम परिणाम घोषित नहीं किए जाने के मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार को अगली सुनवाई तक इस संबंध में स्पष्ट निर्देश प्राप्त कर उन्हें रिकॉर्ड पर लाने को कहा है. न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया.

ये है पूरा मामला याचिका में दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों के अंतिम परिणाम को रोके जाने पर सवाल उठाए गए हैं. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि राज्य सरकार ने दिव्यांग श्रेणी के तहत टीजीटी के 94 पदों को भरने के लिए 2 जनवरी 2026 को विज्ञापन जारी किया था. भर्ती प्रक्रिया के तहत संबंधित उम्मीदवारों के दस्तावेजों का सत्यापन और काउंसलिंग की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई थी.