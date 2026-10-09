TGT पदों के परिणाम घोषित करने में देरी पर हाईकोर्ट का कड़ा रुख, सरकार से तलब किया जवाब
इस मामले में प्रदेश सरकार का पक्ष और परिणाम घोषित नहीं किए जाने से जुड़ी स्थिति अगली सुनवाई के दौरान सामने आने की संभावना.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 9:16 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दिव्यांग श्रेणी के तहत प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी पदों का अंतिम परिणाम घोषित नहीं किए जाने के मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार को अगली सुनवाई तक इस संबंध में स्पष्ट निर्देश प्राप्त कर उन्हें रिकॉर्ड पर लाने को कहा है. न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया.
ये है पूरा मामला
याचिका में दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों के अंतिम परिणाम को रोके जाने पर सवाल उठाए गए हैं. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि राज्य सरकार ने दिव्यांग श्रेणी के तहत टीजीटी के 94 पदों को भरने के लिए 2 जनवरी 2026 को विज्ञापन जारी किया था. भर्ती प्रक्रिया के तहत संबंधित उम्मीदवारों के दस्तावेजों का सत्यापन और काउंसलिंग की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई थी.
याचिका में कहा गया है कि यह दस्तावेज सत्यापन और काउंसलिंग की प्रक्रिया 11 अगस्त 2026 को सफलतापूर्वक संपन्न हुई. इसके बाद हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 19 सितंबर 2026 को सामान्य और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों का परिणाम घोषित कर दिया गया. हालांकि, दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम घोषित नहीं किया गया. याचिकाकर्ताओं ने इस स्थिति पर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया है कि दिव्यांग उम्मीदवारों का परिणाम मनमाने और अवैध तरीके से रोककर रखा गया है. उनका मामला भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरण पूरे होने और अन्य श्रेणियों का परिणाम घोषित किए जाने के बावजूद दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों के परिणाम लंबित रहने से संबंधित है.
कोर्ट ने प्रदेश सरकार से तलब किया जवाब
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के वकील को इस विषय पर फौरन आवश्यक निर्देश प्राप्त करने को कहा. अदालत ने सरकार से इस संबंध में स्पष्ट स्थिति रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया है. इससे मामले में सरकार का पक्ष और परिणाम घोषित नहीं किए जाने से जुड़ी स्थिति अगली सुनवाई के दौरान सामने आएगी. न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने अगली सुनवाई के लिए 13 अक्टूबर 2026 की तारीख निर्धारित की है. सरकार को तब तक इस मामले में स्पष्ट निर्देश प्राप्त कर अदालत के समक्ष रखने होंगे.
दिव्यांग श्रेणी के 94 टीजीटी पदों के अंतिम परिणाम
इस मामले में मुख्य सवाल दिव्यांग श्रेणी के 94 टीजीटी पदों के अंतिम परिणाम को लेकर है. याचिका में प्रस्तुत तथ्यों के मुताबिक, भर्ती का विज्ञापन जारी होने से लेकर दस्तावेज सत्यापन और काउंसलिंग तक की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी. इसके बाद 19 सितंबर 2026 को सामान्य और अन्य श्रेणियों के परिणाम भी घोषित कर दिए गए, जबकि दिव्यांग श्रेणी का परिणाम लंबित रहा. हाईकोर्ट ने फिलहाल राज्य सरकार से जवाब और स्पष्ट निर्देश मांगे हैं. मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी, जिसमें सरकार को इस संबंध में अपना पक्ष अदालत के सामने रखना है.
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