पुरानी पेंशन योजना के शासनादेश को चुनौती; हाईकोर्ट ने सरकार से 6 सप्ताह में मांगा जवाब

पुरानी पेंशन योजना के शासनादेश को चुनौती. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: नई पेंशन योजना लागू होने से पहले के विज्ञापित पदों पर चयनित कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने के लिए जारी शासनादेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. कोर्ट ने इस पर राज्य सरकार को 6 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यरत फार्मासिस्ट एलोपैथिक ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की जगह पुरानी पेंशन योजना से का लाभ दिए जाने के संबंध में विकल्प की व्यवस्था के लिए 28 जून 2024 को जारी शासनादेश पैराग्राफ को याचिका दायर करके चुनौती दी है. इस पर न्यायमूर्ति ने बुधवार को सुनवाई की. याचियों के अधिवक्ता जगदीश सिंह बुंदेला का कहना था, कि शासनादेश के पैराग्राफ 2 में कहा गया कि ऐसे कर्मचारी जिनकी भर्ती/नियुक्ति के लिए विज्ञापन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख 28 मार्च 2005 के पहले हो गई थी. उस विज्ञापन के सापेक्ष 01 अप्रैल 2005 को या उसके बाद सेवा का कार्यभार ग्रहण कर लिया था, उनको पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने के लिए उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स 1961 के अधीन कवर किए जाने के लिए एक विकल्प दिया जाए. अधिवक्ता का कहना है, कि शासनादेश में 28 मार्च के पहले जारी किए गए विज्ञापन के अनुसार पात्र अभ्यर्थी का चयन विभाग के अधिकारियों के फाल्ट के कारण नहीं हो पाया है. इस संबंध में कोई व्यवस्था 28 जून 2024 के शासनादेश में नहीं की गई है.