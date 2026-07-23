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हाईकोर्ट ने एपीओ भर्ती 2025 प्री के सभी केटेगरी के कट ऑफ अंक की जानकारी मांगी

कोर्ट ने आयोग से यह भी पूछा-ओबीसी केटेगरी का कोई ऐसा अभ्यर्थी है, जिसने जनरल से ज्यादा नंबर प्राप्त किया हो

हाईकोर्ट का आदेश (प्रतीकात्मक फोटो)
हाईकोर्ट का आदेश (प्रतीकात्मक फोटो) (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 8:13 PM IST

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र लोक सेवा आयोग से एपीओ भर्ती-2025 की प्रारंभिक परीक्षा के सभी केटेगरी के कट ऑफ अंक की जानकारी सील्ड कवर में मांगी है. साथ ही पूछा है कि ओबीसी केटेगरी का कोई ऐसा अभ्यर्थी है, जिसने जनरल से ज्यादा नंबर प्राप्त किया हो.

यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने पंकज वर्मा व दो अन्य की याचिका पर अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी और आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी को सुनकर दिया है. कोर्ट ने कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तारीख लगाई है. पिछली सुनवाई पर आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने कोर्ट को बताया कि प्रारंभिक परीक्षा में ओबीसी केटेगरी का कट ऑफ अंक जनरल कैटेगरी के कट ऑफ अंक से कम है, इसलिए याचिका खारिज की जानी चाहिए. इस पर याचियों के अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी ने कहा कि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने जनरल कैटेगरी के कट ऑफ अंक से ज्यादा नंबर पाए हैं, लेकिन उन्हें जनरल कैटेगरी में स्थान नहीं दिया गया है. उनका कहना था कि उन अभ्यर्थियों का माइग्रेशन जनरल में कर दिया जाएगा तो याची अपनी कैटेगरी में उत्तीर्ण हो जाएंगे.

उप्र लोक सेवा आयोग ने एपीओ-2025 प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट 30 अप्रैल को घोषित किया था. पंकज वर्मा व दो अन्य ने उप्र लोक सेवा आयोग के नौ जनवरी 2020 के ऑफिस मेमोरेंडम और यूपी एपीओ 2025 प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट को याचिका के माध्यम से चुनौती देते हुए कहा है कि मेरिटोरियस रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स को प्रारंभिक परीक्षा में ओपन केटेगरी में स्थान नहीं दिया गया. उन्हें उनकी ही केटेगरी में रखा गया है, इसलिए आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है. इससे याचियों का चयन प्रारंभिक परीक्षा में नहीं हो सका.

याचिका में ऑफिस मेमोरेंडम और प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट को निरस्त करने और मेंस परीक्षा को स्थगित करने की मांग की गई है. कहा गया है कि मेरिटोरियस रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स को प्रीलिम्स परीक्षा में ओपन केटेगरी में स्थान देते हुए प्रीलिम्स का रिजल्ट फिर से बनाने का आदेश दिया जाए क्योंकि लोक सेवा आयोग का ऑफिस मेमोरेंडम कहता है कि आरक्षण का लाभ सेलेक्शन के अंतिम चरण में दिया जाएगा. जो यूपी रिजर्वेशन एक्ट 1994 की धारा 3(6) और दीपेंद्र यादव और सौरव यादव और अन्य कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के विपरीत है.

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