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दिव्यांगों के लिए बने भवन में खामियों पर सरकार को हाईकोर्ट की कड़ी फटकार, दृष्टिबाधितों के सभी ग्रुप-D पदों पर विज्ञापन निकालने का आदेश

हीरानगर में 50 मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए एमआर होम, हॉस्टल और स्कूल भवन का निर्माण 5.24 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से किया गया था. अदालत ने पाया कि भवन दिव्यांग बच्चों की जरूरतों के लिहाज से दोषपूर्ण है. कमरों और बाथरूम के दरवाजे इतने संकरे हैं कि व्हीलचेयर या वॉकर का इस्तेमाल करने वाले बच्चे इन सुविधाओं तक पहुंच ही नहीं सकते. अदालत ने इस बात पर भी गंभीर चिंता जताई कि अब इन कमियों को दूर करने और भवन में बदलाव के लिए 828.47 लाख रुपये यानी करीब 8.28 करोड़ रुपये के बजट का अनुमान लगाया गया है. यह राशि भवन की मूल निर्माण लागत 5.24 करोड़ रुपये से भी अधिक है.

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में दिव्यांगजनों के अधिकारों के संरक्षण, बैकलॉग पदों को भरने और उनके लिए तैयार किए जा रहे बुनियादी ढांचे में खामियों को लेकर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश चिराग भानु सिंह की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान शिमला के हीरानगर स्थित एमआर होम के निर्माण में हुई गंभीर चूकों पर कड़ा संज्ञान लिया है. मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर 2026 को होनी है.

हाईकोर्ट ने कहा कि, "जनता के पैसे की इस बर्बादी के लिए जिम्मेदार अधिकारी या व्यक्ति की पहचान की जानी चाहिए, जिसने इस दोषपूर्ण बुनियादी ढांचे के डिजाइन को मंजूरी दी." अदालत ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव से ताजा हलफनामा भी तलब किया है. सुनवाई के दौरान अदालत ने स्वतंत्र राज्य दिव्यांगता आयुक्त की नियुक्ति को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा. कोर्ट ने कहा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 79 और 80 के तहत यह वैधानिक अनिवार्यता है.

ग्रुप-डी पदों पर विज्ञापन निकलने का आदेश

वहीं, सशक्तिकरण विभाग के निदेशक ने ग्रुप-सी और ग्रुप-डी में दिव्यांगों के लिए आरक्षित सभी रिक्त पदों को विशेष अभियान के तहत एक साथ भरने की अनुमति मांगी थी. सरकार ने यह कहते हुए प्रस्ताव खारिज किया कि किसी एक आरक्षित श्रेणी के सभी पद एक साथ भरना भेदभावपूर्ण होगा. हाईकोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए पंजाब सरकार का उदाहरण दिया, जहां विशेष अभियान चलाकर दृष्टिबाधित लोगों के लिए ग्रुप-डी के पद भरे गए.

27 अक्टूबर को अगली सुनवाई

हाईकोर्ट ने कहा कि, जहां चाह होती है, वहां राह निकल आती है. 36 सरकारी विभागों के आंकड़ों की समीक्षा के बाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि दृष्टिबाधित वर्ग के चतुर्थ श्रेणी के अभ्यर्थियों को शैक्षणिक सुविधाओं के अभाव में उच्च पदों के लिए आवेदन करने में कठिनाई होती है. इसलिए उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्राथमिकता से कदम उठाए जाएं. अदालत ने अगली सुनवाई से पहले दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए खाली सभी क्लास-4 यानी ग्रुप-डी पदों को भरने के लिए आवश्यक विज्ञापन या विज्ञप्ति तुरंत जारी करने के आदेश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर 2026 को होगी.

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