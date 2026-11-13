हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी- साक्ष्यों की अनदेखी आपराधिक न्याय व्यवस्था का मजाक बनाने जैसा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 43 साल पुराने हत्या और मारपीट के मामले में सेशन कोर्ट के फैसले पर गंभीर टिप्पणी की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 10:48 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 43 साल पुराने हत्या और मारपीट के मामले में सेशन कोर्ट के फैसले पर गंभीर टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा, महत्वपूर्ण साक्ष्यों की अनदेखी कर यांत्रिक तरीके से उनका मूल्यांकन करना आपराधिक न्याय व्यवस्था का मजाक बनाने जैसा है. खासकर ऐसे मामले में, जिसमें गंभीर चोटों के कारण किसी की मौत हो गई हो तो साक्ष्यों का निष्पक्ष और समग्र मूल्यांकन जरूरी है.
न्यायमूर्ति संतोष राय ने इस टिप्पणी के साथ फतेहपुर के इस मर्डर केस के तीन दोषियों की अपील खारिज कर दी. मामला वर्ष 1983 में फतेहपुर के ललौली थानाक्षेत्र का है. जमीन पर निर्माण के लिए नींव खोदने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था. विरोध करने पर आरोपियों ने चंकू, भदौवा व टिटुली पर लाठी-डंडों आदि से हमला कर दिया था. हमले में तीनों घायल हुए थे और बाद में गंभीर चोटों के कारण भदौवा की मौत हो गई थी.
सत्र न्यायालय ने आरोपियों को गंभीर चोट पहुंचाने और मारपीट का दोषी ठहराते हुए पांच साल और छह-छह महीने कैद की सजा सुनाई थी. इसके खिलाफ बाबूलाल, घसीटवा उर्फ घसीटा, रामदास और रामलाल ने यह अपील की थी. अपील लंबित रहने के दौरान घसीटवा की मृत्यु हो गई. हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि मृतक के सिर की हड्डियां टूटी थीं और मस्तिष्क की झिल्लियों के साथ मस्तिष्क में भी गंभीर चोटें थीं.
मेडिकल साक्ष्य और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों से हमले की गंभीरता स्पष्ट थी. कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को इन परिस्थितियों का अधिक सावधानी और समग्रता से मूल्यांकन करना चाहिए था. सत्र न्यायालय की ओर से साक्ष्यों के मूल्यांकन में गंभीर कानूनी त्रुटि हुई थी. कोर्ट ने यह भी कहा कि कम से कम आरोपियों को गैर इरादतन हत्या के अपराध में दोषी ठहराने का आधार तो बनता था.
साथ ही टिप्पणी की कि महत्वपूर्ण साक्ष्यों की अनदेखी और रिकॉर्ड से अलग निष्कर्ष निकालना न्यायिक जिम्मेदारी के निर्वहन में गंभीर चूक है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अभियोजन, या पीड़ित पक्ष की ओर से सजा बढ़ाने या दोषसिद्धि को अधिक गंभीर अपराध में बदलने की अपील नहीं की गई है तो आरोपियों के खिलाफ इस अपील में सजा बढ़ाना उचित नहीं होगा.
कोर्ट ने आरोपियों की उम्र 60 साल से अधिक होने के आधार पर प्रोबेशन की मांग भी ठुकराते हुए कहा कि अधिक उम्र हो जाने मात्र से प्रोबेशन का लाभ स्वत: नहीं मिल जाता. अपराध की प्रकृति और उसके परिणामों को भी देखना जरूरी है. कोर्ट ने तीनों की सजा बरकरार रखते हुए उन्हें 10 दिन के भीतर संबंधित अदालत में सरेंडर करने का निर्देश दिया है.
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