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हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी- साक्ष्यों की अनदेखी आपराधिक न्याय व्यवस्था का मजाक बनाने जैसा

इलाहाबाद हाईकोर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 43 साल पुराने हत्या और मारपीट के मामले में सेशन कोर्ट के फैसले पर गंभीर टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा, महत्वपूर्ण साक्ष्यों की अनदेखी कर यांत्रिक तरीके से उनका मूल्यांकन करना आपराधिक न्याय व्यवस्था का मजाक बनाने जैसा है. खासकर ऐसे मामले में, जिसमें गंभीर चोटों के कारण किसी की मौत हो गई हो तो साक्ष्यों का निष्पक्ष और समग्र मूल्यांकन जरूरी है.

न्यायमूर्ति संतोष राय ने इस टिप्पणी के साथ फतेहपुर के इस मर्डर केस के तीन दोषियों की अपील खारिज कर दी. मामला वर्ष 1983 में फतेहपुर के ललौली थानाक्षेत्र का है. जमीन पर निर्माण के लिए नींव खोदने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था. विरोध करने पर आरोपियों ने चंकू, भदौवा व टिटुली पर लाठी-डंडों आदि से हमला कर दिया था. हमले में तीनों घायल हुए थे और बाद में गंभीर चोटों के कारण भदौवा की मौत हो गई थी.