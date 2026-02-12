ETV Bharat / state

परिवार की मर्जी के खिलाफ विवाह करने वाले जोड़ों की जान व आजादी की रक्षा पर हाईकोर्ट गंभीर

कोर्ट ने कहा कि 2019 के शासनादेश और शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक आगे कार्यवाही की जाए.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 12, 2026 at 10:10 PM IST

3 Min Read
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिवार की मर्जी के खिलाफ विवाह करने वाले जोड़ों की जान और आजादी की रक्षा करने के राज्य के दायित्व को एक बार फिर दोहराया है. कोर्ट ने राज्य सरकार के 2019 के ऑर्डर का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है, जिसमें ऐसे जोड़ों के लिए जरूरी बचाव और सुधार के उपाय बताए गए हैं.

न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद ने सामिया व अन्य की याचिका पर एक युगल की सुरक्षा की याचिका निस्तारित करते हुए कहा कि पुलिस अधिकारी हर मामले में खतरे का अंदाज़ा लगाने और स्थिति की गंभीरता के आधार पर सुरक्षित रहने की जगह और सुरक्षा सहित ज़रूरी सुरक्षा देने के लिए ज़िम्मेदार हैं.

मामले के तथ्यों के अनुसार एक बालिग युगल ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हुए राज्य सरकार को युवती के पिता द्वारा पैदा की गई गैर-कानूनी रुकावट से जान और आज़ादी की रक्षा करने के निर्देश देने की मांग की.

उनका कहना था कि उम्र के अंतर और इस डर की वजह से कि युवक की पहली शादी नहीं है, युवती का पिता उन्हें लगातार परेशान कर रहा है और धमका रहा है, जिससे उनकी शांतिपूर्ण शादीशुदा ज़िंदगी में खलल पड़ा और उनकी जान व आज़ादी को खतरा उत्पन्न हो गया.

कोर्ट ने कहा कि पिछले साल नवंबर में हाईकोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम सुरक्षा के बाद युवती के पिता से याचियों की जान को अब कोई खतरा नहीं है. पति की शादीशुदा स्थिति के बारे में असल विवाद को सुलझाते हुए राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि याचियों की यह पहली शादी है.

कोर्ट ने कहा कि अगर याचियों की जान और आज़ादी को कोई असली और गंभीर खतरा महसूस होता है, तो वे पुलिस अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों की यह ज़िम्मेदारी होगी कि वे ऐसे खतरे का अंदाज़ा लगाएं और सही सुरक्षा दें.

यह पक्का करते हुए कि याचियों को कोई परेशानी न हो. कोर्ट ने कहा कि 2019 के शासनादेश और शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक आगे कार्यवाही की जाए.

कोर्ट ने कहा कि बड़ी संख्या में युवा जोड़े अपनी जान और आजादी की सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, इसे देखते हुए कोर्ट ने शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर ध्यान देने के बाद राज्य के अधिकारियों को एक असरदार सिस्टम बनाने और ज़िला लेवल पर ऐसे मामलों को सुलझाने के लिए गाइडलाइन बनाने का निर्देश दिया.

इन निर्देशों के मुताबिक, राज्य सरकार ने 31 अगस्त 2019 को शासनादेश जारी किया, जिसमें शादी या किसी भी सहमति से बने रिश्ते से उन्नति होने वाले खतरों का सामना कर रहे जोड़ों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी रोकथाम, सुधार और सज़ा के उपाय बताए गए. शासनादेश में कहा गया कि खाप पंचायतों या इज़्ज़त से जुड़ी धमकियों से जुड़े मामलों को गंभीर मामला माना जाएगा.

परिवार के विरोध के दूसरे मामलों में अधिकारियों की ज़िम्मेदारी है कि वे जोखिम का अंदाज़ा लगाएं और सही राहत दें. इन निर्देशों का पालन न करने पर हाईकोर्ट ने कहा की विभागीय कार्यवाही कर सज़ा दी जाएगी. कोर्ट ने कहा कि 2019 के शासनादेश में दिए गए निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों के लिए ज़रूरी हैं और उनका सख्ती से पालन किया जाए.

