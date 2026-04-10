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पुलिस हिरासत में मौत पर हाईकोर्ट गंभीर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से मांगे वीडियो व साक्ष्य

मैनपुरी जिले के दन्नाहार थाने में वर्ष 2009 में पुलिस हिरासत में मौत के मामले को गंभीरता से लिया.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 8:11 PM IST

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मैनपुरी जिले के दन्नाहार थाने में वर्ष 2009 में पुलिस हिरासत में मौत के एक मामले को गंभीरता से लेते हुए घटना से संबंधित वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफ और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य पेश करने के निर्देश दिए हैं.

यह आदेश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन एवं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने दिया है. कोर्ट ने कहा कि मामले में कई महत्वपूर्ण तथ्य अब भी अस्पष्ट हैं, विशेषकर घटना के वीडियो और फोटो के संबंध में. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि ये सभी साक्ष्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेजे गए थे लेकिन इसका कोई ठोस दस्तावेजी प्रमाण कोर्ट में नहीं पेश किया गया.

कोर्ट ने यह भी पाया कि आयोग ने वर्ष 2011 में मामले को बंद करते हुए यह निष्कर्ष निकाला था कि मृतक ने प्रेम प्रसंग के कारण आत्महत्या की थी और उसमें पुलिस की कोई भूमिका नहीं थी. हालांकि मानवाधिकार आयोग के आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि उसने किन साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला और उसने वीडियो व फोटोग्राफ का परीक्षण किया था या नहीं.

कोर्ट ने कहा कि साक्ष्यों की कड़ी पूरी तरह अस्पष्ट है, जिससे जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठता है. कोर्ट ने निर्देश दिया कि आयोग के रजिस्ट्रार सभी संबंधित वीडियो, फोटोग्राफ और दस्तावेज तुरंत राज्य सरकार को वापस करें और राज्य के अधिकृत अधिकारी इन साक्ष्यों की सूची तैयार कर उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा. साथ ही चेतावनी दी कि अगली सुनवाई तक ये साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए, तो कोर्ट केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच कराने पर विचार कर सकती है.

इसके साथ ही तत्कालीन एसडीएम और पुलिस अधीक्षक को भी व्यक्तिगत हलफनामे दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं. मामले की अगली सुनवाई के लिए पांच मई निर्धारित करते हुए कोर्ट ने एसडीएम को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया है.ऐसा न करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है. तत्कालीन एसपी मैनपुरी से भी दन्नाहार थाने की इस घटना पर हलफनामा मांगा है.

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