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कोर्ट की खबरें: 36 साल से 240 रुपए मासिक सैलरी, कोर्ट ने मांगा जवाब, 34 साल पहले हटाए कर्मचारी को दें बकाया

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने साल 1990 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में परिचारक के तौर पर काम कर रहे याचिकाकर्ता को मासिक 240 रुपए का भुगतान करने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. इसके साथ ही अदालत ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता वर्तमान में काम कर रहा है तो आगामी आदेश तक उसकी सेवा समाप्त नहीं की जाए. जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश विजय सिंह गोस्वामी की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता साल 1990 में धौलपुर के राजकीय होम्योपैथी अस्पताल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में परिचारक के तौर पर नियुक्त हुआ था. तब से उसे मासिक 240 रुपए वेतन के तौर पर भुगतान मिल रहा है. याचिकाकर्ता को काम में बदले इतनी अल्प राशि देना उसका शोषण करने के अतिरिक्त कुछ नहीं है. याचिकाकर्ता की ओर से अपने नियमितिकरण के लिए विभाग के समक्ष कई बार अभ्यावेदन पेश किए, लेकिन उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. ऐसे में उसे नियमित करने के साथ ही समस्त बकाया भुगतान दिलाया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए याचिकाकर्ता को हटाने पर रोक लगा दी है. पढ़ें: कोर्ट में तीन मामले: रिटायर कर्मचारी को दें बकाया वेतन, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती मामले में मांगा जवाब, तस्करी के आरोपी को राहत से इनकार