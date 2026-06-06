ETV Bharat / state

कोर्ट की खबरें: 36 साल से 240 रुपए मासिक सैलरी, कोर्ट ने मांगा जवाब, 34 साल पहले हटाए कर्मचारी को दें बकाया

1990 में परिचारक के रूप में नियुक्त कर्मचारी को तब से 240 रुपए मासिक वेतन दिया गया.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 6, 2026 at 9:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने साल 1990 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में परिचारक के तौर पर काम कर रहे याचिकाकर्ता को मासिक 240 रुपए का भुगतान करने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. इसके साथ ही अदालत ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता वर्तमान में काम कर रहा है तो आगामी आदेश तक उसकी सेवा समाप्त नहीं की जाए. जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश विजय सिंह गोस्वामी की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता साल 1990 में धौलपुर के राजकीय होम्योपैथी अस्पताल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में परिचारक के तौर पर नियुक्त हुआ था. तब से उसे मासिक 240 रुपए वेतन के तौर पर भुगतान मिल रहा है. याचिकाकर्ता को काम में बदले इतनी अल्प राशि देना उसका शोषण करने के अतिरिक्त कुछ नहीं है. याचिकाकर्ता की ओर से अपने नियमितिकरण के लिए विभाग के समक्ष कई बार अभ्यावेदन पेश किए, लेकिन उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. ऐसे में उसे नियमित करने के साथ ही समस्त बकाया भुगतान दिलाया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए याचिकाकर्ता को हटाने पर रोक लगा दी है.

पढ़ें: कोर्ट में तीन मामले: रिटायर कर्मचारी को दें बकाया वेतन, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती मामले में मांगा जवाब, तस्करी के आरोपी को राहत से इनकार

'34 साल पहले हटाए कर्मचारी को अदा करें बकाया': श्रम न्यायालय ने 34 साल पहले गलत तरीके से हटाए गए कर्मचारी को अदालती आदेश के बावजूद बकाया भुगतान नहीं करने पर होटल क्लार्क्स आमेर प्रबंधन को कहा है कि वह प्रार्थी कर्मचारी को मांगी गई राशि की एक चौथाई राशि के तौर पर 6 लाख रुपए और 25 हजार रुपए का हर्जाना 8 जून तक अदा करे. अदालत ने कहा कि राशि जमा नहीं होने पर उसी दिन कुर्की वारंट जारी कर पुलिस कमिश्नर को भेजा जाए. इसके साथ ही होटल को सील किए जाने के दौरान होटल प्रबंधन के खर्च पर उचित संख्या में सुरक्षाकर्मी भी तैनात किए जाए. पीठासीन अधिकारी दिनेश कुमार गुप्ता ने यह आदेश प्रार्थी जगदीश के मामले में दिए.

पढ़ें: दो बड़े मामले: वरिष्ठता के साथ एरियर राशि नहीं देने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, खराब बीज बेचने पर लगाया हर्जाना

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रार्थी को साल 1992 से आजीविका से वंचित रखा गया. अदालत के अवार्ड जारी करने के बावजूद न तो उसे ड्यूटी पर वापस लिया और ना ही एक रुपए का भुगतान किया गया, जबकि 34 साल का पहाड़ जैसा लंबा समय बीत चुका है. इस दौरान उसके परिवार ने कितनी आर्थिक तंगी भोगी, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है. गौरतलब है कि जगदीश को 1 मार्च, 1992 को होटल मैनेजमेंट ने नौकरी से हटा दिया था. इसे चुनौती देने पर 19 अक्टूबर, 2015 को लेबर कोर्ट ने कर्मचारी को हटाने की कार्रवाई गलत बताते हुए उसे वापस रखने और पिछले बकाया वेतन भत्ते सहित सभी लाभ देने के आदेश दिए थे.

TAGGED:

LABOUR COURT JAIPUR
SALARY OF RS 240 FOR 36 YEARS
EMPLOYEE DISMISSED 34 YEARS AGO
राजस्थान हाईकोर्ट
RAJASTHAN HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.