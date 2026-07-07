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ग्राम प्रधानों के स्थान पर प्रशासक नियुक्त के आदेश पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब : याचिकाकर्ता

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों के निर्वाचित ग्राम प्रधानों के स्थान पर प्रशासक नियुक्त किए जाने के राज्य सरकार के 25 मई 2026 के आदेश को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (PIL) पर मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने की. याचिका एडवोकेट संजय कुमार शर्मा ने स्वयं (इन पर्सन) प्रस्तुत की है.

याचिकाकर्ता एडवोकेट संजय कुमार शर्मा ने कहा कि यह मामला केवल ग्राम प्रधानों का नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं की संवैधानिक स्वायत्तता, लोकतांत्रिक मूल्यों और ग्रामीण स्वशासन की रक्षा से जुड़ा हुआ है. उन्होंने न्यायालय से राज्य सरकार द्वारा प्रशासकों की नियुक्ति संबंधी आदेश को संविधान और कानून के विपरीत बताते हुए निरस्त करने तथा पंचायत चुनाव शीघ्र कराने का अनुरोध किया है. मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई 2026 को वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ के समक्ष होगी.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने दलील दी कि ग्राम प्रधानों के स्थान पर प्रशासकों की नियुक्ति संविधान के 73वें संशोधन, पंचायती राज व्यवस्था और संबंधित वैधानिक प्रावधानों के विपरीत है. उनका कहना था कि इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था और ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता प्रभावित होती है.





