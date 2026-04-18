दो बड़े मामले: आमेर में अवैध हाथी सवारी पर ने मांगा जवाब, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पर लगाया हर्जाना
आमेर में अवैध रूप से हाथी सवारी के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों सहित निजी पक्षकारों को नोटिस दे जवाब मांगा है.
Published : April 18, 2026 at 9:04 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने आमेर इलाके में अवैध रूप से हाथी सवारी के मामले में प्रमुख पुरातत्व सचिव, निदेशक, पर्यटन निदेशक, उप निदेशक पर्यटन और उप वन अधिकारी सहित निजी पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश हाथी गांव विकास समिति की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. वहीं जिला उपभोक्ता आयोग ने होम लोन के बदले रखे गए मकान के मूल दस्तावेज खोने को गंभीर सेवा दोष माना है और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर 2.60 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है.
अवैध रूप से हाथी सवारी के मामले में याचिका में कहा गया कि हाथी गांव में वन मंत्रालय के निर्देश पर आश्रय स्थल बनाए गए हैं. आरंभ में यहां करीब 100 हाथी रखे गए थे. वहीं बाद में समय के साथ महावतों की संख्या बढ़ने से हाथियों की संख्या भी बढ़ती गई. याचिका में कहा गया कि स्पष्ट नियम होने के बावजूद भी अनाधिकृत और बाहरी लोग आमेर किले और हाथी गांव के बाहर हाथी सवारी करा रहे हैं. इसके बदले पर्यटकों से 5 से 10 हजार रुपए वसूले जा रहे हैं.
पढ़ें: राज्य सरकार सोसायटी को सुनकर तय करे हाथी सवारी की दर -हाईकोर्ट
याचिका में कहा गया कि उनकी ओर से संबंधित अधिकारियों को कई बार लिखित शिकायत दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. जिसके चलते निर्धारित क्षेत्रों के बाहर हाथी सवारी कराई जा रही है. याचिका में गुहार की गई है कि अवैध हाथी सवारी पर पाबंदी लगाई जाए और अनाधिकृत लोगों को हाथी सवारी कराने से रोका जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.
पढ़ें: हाथी सवारी की दर कम करने पर रोक, मांगा जवाब
होम लोन के बदले रखे गए मूल दस्तावेज खोने पर एलआईसी हाउसिंग पर हर्जाना: जिला उपभोक्ता आयोग क्रम-4 ने होम लोन के बदले रखे गए मकान के मूल दस्तावेज खोने को गंभीर सेवा दोष माना है. इसके साथ ही आयोग ने एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि पर 2.60 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है. आयोग ने कहा है कि विपक्षी बैंक मूल दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति पर उसकी ओर से मूल दस्तावेज खोने अंकित करे. इसके साथ ही बैंक मूल दस्तावेज खाने का प्रमाण पत्र भी जारी करे. इसके साथ ही इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय समाचार पत्र में संपत्ति का विवरण देते हुए सूचना प्रकाशित कराए. आयोग ने यह आदेश रविन्द्र नाथ पारीक व अन्य की ओर से दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए.
पढ़ें: दो बड़े आदेश: अफसरों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, सब्सिडी के दस्तावेज देरी से भेजने पर बैंक पर लगाया हर्जाना
परिवाद में अधिवक्ता जगमोहन पारीक ने अदालत को बताया कि परिवादी ने मकान खरीदने के लिए विपक्षी से कुल 10.50 लाख रुपए का लोन लिया था और मकान के मूल दस्तावेज गिरवी रखे थे. लोन चुकता होने के बाद भी उसे कई दिनों तक मूल दस्तावेज नहीं लौटाए गए. जब परिवादी की ओर से लीगल नोटिस दिया गया, तो 18 सितंबर, 2020 को विपक्षी ने सब रजिस्ट्रार कार्यालय से मूल दस्तावेजों की सत्यापित कॉपी लेकर उसे दे दी. जबकि मूल दस्तावेजों के अभाव में सत्यापित कॉपी का कोई महत्व नहीं है. ऐसे में विपक्षी ने उसके मूल दस्तावेज खोकर गंभीर सेवा दोष किया है. इसलिए उसे मुआवजा दिलाया जाए.