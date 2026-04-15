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अंडर पास निर्माण मामले में सख्त हुआ हाईकोर्ट, रेलवे से दो हफ्ते में मांगा जवाब

ग्रामीणों ने कहा फ्लाईओवर का निर्माण होने और रेलवे क्रॉसिंग लिंक मार्ग बंद हो जाने से प्रतिदिन कई कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं.

NAINITAL HIGH COURT
नैनीताल हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 15, 2026 at 4:40 PM IST

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Updated : April 15, 2026 at 4:50 PM IST

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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अंडर पास बनाये जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रेलवे से 2 सप्ताह में ज़बाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल की तिथि नियत की है. आज मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ती सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ मे हुई.

मामले के अनुसार हल्द्वानी के ग्राम हाथी खाल , गोजाजाली निवास पूर्व ग्राम प्रधान सुरेश चन्द्र जोशी जनहित याचिका दायर कर कहा है कि ग्राम गोजाजाली दक्षिण एवं हथियाल ग्राम सभा के निवासी फ्लाईओवर का निर्माण होने और रेलवे क्रॉसिंग लिंक मार्ग बंद हो जाने से प्रतिदिन कई कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं. इस संबंध में ग्रामीणों द्वारा रेलवे के सक्षम अधिकारियों व जिला प्रशासन को समय समय पर प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया गया था.

इस सम्बन्ध मे अनुरोध किया गया है कि रेलवे क्रॉसिंग से बरेली रोड पर जाने हेतु पूर्व की भांति आने जाने की व्यवस्था बहाल कि जाय ताकि ग्रामीण किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था पूर्व की भांति कर सकें एवं स्कूली बच्चे, बीमार व्यक्ति तथा बाज़ार आने जाने वाले स्थानीय निवासी की आवागमन में सुगमता रह सके.

ग्रामीणों की शिकायत है कि रेलवे क्रॉसिंग पर बरेली रोड लिंक रास्ता बंद हो जाने से खेतों के लिए किसानों को अपने खेतों के लिए पानी लाने में एवं ग्रामीणों को आवागमन में भी लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है.

याचिका में कहा गया है कि रेलवे द्वारा 11 दिसंबर 2023 को अंडर पास बनाने की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए टेंडर भी स्वीकृत कर लिए थे. उसके बावजूद भी आज तक मामले में कोई कार्यवाही नहीं हुयी है.

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Last Updated : April 15, 2026 at 4:50 PM IST

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