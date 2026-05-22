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हाईकोर्ट ने कारगिल शहीद की पत्नी को पेंशन नहीं मिलने पर केंद्र और राज्य से मांगा जवाब, 6 सप्ताह का दिया समय

सैनिक कल्याण अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन ने पुनर्विवाह करने के आधार पर याची की पेंशन रोक दी है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 22, 2026 at 6:30 PM IST

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कारगिल शहीद की पत्नी विमलेश देवी की पारिवारिक पेंशन बंद करने पर केंद्र व राज्य सरकार से जवाब मांगा है. संयुक्त सचिव सैनिक कल्याण अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन व जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी मेरठ के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र व राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने याची के अधिवक्ता सुनील चौधरी को सुनकर दिया है. रामनगर मेरठ कैंट निवासी याची के पति सतीश कुमार वर्ष 1999 में ऑपरेशन विजय और रक्षक के दौरान कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे. सरकार ने याची के पति को सेना मेडल से भी सम्मानित किया था. याची को पेंशन दिए जाने के आदेश में ही उसी परिवार में पुनर्विवाह करने पर सभी सुविधाओं का लाभ मिलने की बात पेंशन प्रपत्र में कही गई थी. समाज व आर्मी के अधिकारियों की मौजूदगी में याची ने शहीद पति के सगे भाई (देवर) शिवकुमार से शादी की, जिसका सर्टिफिकेट सेना की ओर से जारी किया गया.

याची के अधिवक्ता ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के परमजीत कौर केस का हवाला देते हुए कहा कि यदि कोई महिला पति की मृत्य होने पर अपने ही परिवार में करेवा विवाह (पुनर्विवाह) कर लेती है, तो उसकी पारिवारिक पेंशन नहीं रोकी जा सकती. लेकिन सैनिक कल्याण अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन ने पुनर्विवाह करने के आधार पर याची की पेंशन रोक दी.

परिवार में ही करेवा विवाह करना आर्मी के रूल्स के तहत मान्य है जिस पर केंद्र व राज्य सरकार सभी सुविधाएं शहीद की पत्नी को देगी. केंद्र सरकार याची को परिवारिक पेंशन दे रही है, जबकि राज्य सरकार ने पुनर्विवाह करने पर पेंशन पर रोक लगा दी. इस पर कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार से छह सप्ताह में याचिका पर जवाब मांगा किया है.

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कारगिल शहीद की पत्नी पेंशन मामला
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