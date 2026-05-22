ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने कारगिल शहीद की पत्नी को पेंशन नहीं मिलने पर केंद्र और राज्य से मांगा जवाब, 6 सप्ताह का दिया समय

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कारगिल शहीद की पत्नी विमलेश देवी की पारिवारिक पेंशन बंद करने पर केंद्र व राज्य सरकार से जवाब मांगा है. संयुक्त सचिव सैनिक कल्याण अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन व जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी मेरठ के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र व राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने याची के अधिवक्ता सुनील चौधरी को सुनकर दिया है. रामनगर मेरठ कैंट निवासी याची के पति सतीश कुमार वर्ष 1999 में ऑपरेशन विजय और रक्षक के दौरान कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे. सरकार ने याची के पति को सेना मेडल से भी सम्मानित किया था. याची को पेंशन दिए जाने के आदेश में ही उसी परिवार में पुनर्विवाह करने पर सभी सुविधाओं का लाभ मिलने की बात पेंशन प्रपत्र में कही गई थी. समाज व आर्मी के अधिकारियों की मौजूदगी में याची ने शहीद पति के सगे भाई (देवर) शिवकुमार से शादी की, जिसका सर्टिफिकेट सेना की ओर से जारी किया गया.

याची के अधिवक्ता ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के परमजीत कौर केस का हवाला देते हुए कहा कि यदि कोई महिला पति की मृत्य होने पर अपने ही परिवार में करेवा विवाह (पुनर्विवाह) कर लेती है, तो उसकी पारिवारिक पेंशन नहीं रोकी जा सकती. लेकिन सैनिक कल्याण अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन ने पुनर्विवाह करने के आधार पर याची की पेंशन रोक दी.