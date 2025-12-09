ETV Bharat / state

दो बड़े मामले: वरिष्ठता के साथ एरियर राशि नहीं देने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, खराब बीज बेचने पर लगाया हर्जाना

शिक्षक भर्ती में बाद में नियुक्त अभ्यर्थियों को वरिष्ठता के साथ बकाया एरियर राशि का भुगतान नहीं करने पर संबंधितों से जवाब मांगा गया है.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 9, 2025 at 8:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती-2012 और 2013 में बाद में नियुक्त अभ्यर्थियों को वरिष्ठता के साथ बकाया एरियर राशि का भुगतान नहीं करने पर शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक और संबंधित डीईओ से जवाब तलब किया है. जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश प्यारे लाल गहलोत व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि इन दोनों भर्तियों में याचिकाकर्ताओं से कम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को साल 2015 में नियुक्ति दी गई. वहीं याचिकाकर्ताओं को दो साल बाद वर्ष 2017 में नियुक्ति मिली. एकलपीठ के आदेश से याचिकाकर्ताओं को वरिष्ठता का लाभ दिया गया, लेकिन इस अवधि का एरियर नहीं दिया गया. वहीं मामले में एकलपीठ ने कुछ अन्य अभ्यर्थियों को एरियर का हकदार माना और उसकी पालना में विभाग ने उन्हें एरियर का भुगतान भी कर दिया.

पढ़ें: Rajasthan High Court: शिक्षकों को दिए वेतन परिलाभ और एरियर की रिकवरी पर रोक

एकलपीठ के इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने खंडपीठ में याचिका दायर की और रिकवरी की गुहार की, लेकिन खंडपीठ ने दी गई राशि की वसूली नहीं करने को कहा. याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता का भी समान मामला है और वह भी एरियर राशि का हकदार है. ऐसे में उसे बकाया एरियर राशि दिलाई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

पढ़ें: दवा की स्ट्रिप में टेबलेट नहीं निकली, मेडिकल स्टोर व दवा निर्माता पर लगा हर्जाना

'खराब बीज बेचना सेवादोष': जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय ने किसान को खराब बीज बेचने को सेवादोष माना है. इसके साथ ही आयोग ने बीज विक्रेता मैसर्स टाकी सीड्स इंडिया व मैसर्स सेठिया इंटरप्राइजेज पर 65 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है. आयोग के अध्यक्ष जीएल मीना और सदस्य अजय कुमार व सुप्रिया अग्रवाल ने यह आदेश सीताराम व अन्य के परिवाद पर दिया.

पढ़ें: एजुकेशन लोन पर सब्सिडी नहीं दी, बैंक पर लगाया 32 हजार रुपए का हर्जाना

आयोग में परिवादी की ओर से कहा गया कि उसने फरवरी 2022 में विपक्षी से वाटरमेलन ब्लैक टाइगर के पांच पैकेट 7 हजार रुपए में तीन बीघा जमीन में तरबूज की खेती करने के लिए खरीदे. उसने इन बीजों से खेत में बुवाई की जिस पर 82,850 रुपए खर्च हुआ. इसके अलावा उसने फसल को दीमक व अन्य से बचाने के लिए स्प्रे भी किया. यह फसल तीन महीने में पक कर तैयार होनी थी, लेकिन कुछ बीज ही अंकुरित हुए. परिवादी ने जब पता किया, तो केवल 6 फीसदी बीज ही अंकुरित होने योग्य पाए गए.

परिवादी ने इसे उपभोक्ता आयोग में चुनौती देते हुए कहा कि विक्रेता ने उसे घटिया किस्म के बीच बेचे हैं और इसके चलते उसकी तरबूज की फसल खराब हुई. ऐसा करना ग्राहक के साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है. इसलिए उसे विक्रेता से फसल खराब होने पर हर्जा-खर्चा दिलवाया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने अपने फैसले में माना कि घटिया बीज बेचने से ही उसकी फसल खराब हुई है. इसलिए विपक्षी उसे हुए नुकसान व हर्जे-खर्चे के लिए जिम्मेदार है.

TAGGED:

राजस्थान हाईकोर्ट
OUTSTANDING ARREARS TO TEACHERS
TEACHERS ARREARS CASE IN HC
शिक्षक भर्ती 2012 और 2013
RAJASTHAN HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.