ETV Bharat / state

बीसलपुर बांध से पानी सप्लाई और हर घर पेयजल की स्थिति पर हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में पेयजल की किल्लत और जल संरक्षण से जुड़े मामले में राज्य सरकार को शपथ पत्र पेश कर बताने को कहा है कि बीसलपुर बांध का पानी कितने जिलों में पेयजल के लिए सप्लाई हो रहा है और इसका वितरण कितने जिलों में होना चाहिए. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार से यह भी बताने को कहा है कि हर घर में पेयजल पहुंचाने की क्या स्थिति है. एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश जल संरक्षण के मुद्दे पर पूर्व में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए.

सुनवाई के दौरान न्याय मित्र प्रतीक कासलीवाल ने कहा कि प्रदेश में पानी की किल्लत बनी हुई है. बीसलपुर बांध से जिलों में सप्लाई होने वाले पानी का ब्यौरा भी सरकार को देना चाहिए. इस पर राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि प्रदेश में जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट के तहत इस संबंध में काम किया जा रहा है.