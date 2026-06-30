बीसलपुर बांध से पानी सप्लाई और हर घर पेयजल की स्थिति पर हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट
इस मामले में हाईकोर्ट ने स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया था और सरकार से रिपोर्ट मांगी थी.
Published : June 30, 2026 at 8:38 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में पेयजल की किल्लत और जल संरक्षण से जुड़े मामले में राज्य सरकार को शपथ पत्र पेश कर बताने को कहा है कि बीसलपुर बांध का पानी कितने जिलों में पेयजल के लिए सप्लाई हो रहा है और इसका वितरण कितने जिलों में होना चाहिए. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार से यह भी बताने को कहा है कि हर घर में पेयजल पहुंचाने की क्या स्थिति है. एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश जल संरक्षण के मुद्दे पर पूर्व में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए.
सुनवाई के दौरान न्याय मित्र प्रतीक कासलीवाल ने कहा कि प्रदेश में पानी की किल्लत बनी हुई है. बीसलपुर बांध से जिलों में सप्लाई होने वाले पानी का ब्यौरा भी सरकार को देना चाहिए. इस पर राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि प्रदेश में जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट के तहत इस संबंध में काम किया जा रहा है.
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इस पर खंडपीठ ने कहा कि सरकार पहले यह बताए कि हर घर में पेयजल आपूर्ति की क्या स्थिति है और बीसलपुर बांध से पानी कहां सप्लाई हो रहा है. इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई तीन सप्ताह बाद रखी है. हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए गत 22 अप्रैल को मामले में स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया था. वहीं, उन जिलों में पानी के स्थायी स्रोत उपलब्ध कराने की योजना के बारे में जानकारी मांगी थी, जहां पानी की कमी है और लोगों को कई किलोमीटर दूर पानी के लिए चलना पड़ता है.