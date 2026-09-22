पिता की सात साल पहले मौत, फिर भी उनके नाम से वाहन छुड़ाने का आवेदन! हाईकोर्ट ने खनन अधिकारी से मांगी रिपोर्ट
कोर्ट ने खनन अधिकारी से पांच बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है. पूछा है कि जिम्मेदार लोगों के आचरण की जांच क्यों न कराई जाए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 22, 2026 at 11:26 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुशीनगर में जब्त ट्रैक्टर-ट्रॉली के मामले में गंभीर सवाल उठाते हुए खनन अधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है. अदालत ने पूछा है कि जिस वाहन के मालिक की वर्ष 2017 में मृत्यु हो चुकी थी, उसके नाम से वर्ष 2020 के बाद अपराध के शमन के लिए आवेदन कैसे सामने आया. कोर्ट ने जिम्मेदार लोगों के आचरण की जांच कराने पर भी जवाब मांगा है.
यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने कुशीनगर निवासी याची की याचिका पर 21 सितंबर 2026 को दिया. याची ने 23 जनवरी 2023 के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसके जरिए उसके खिलाफ 2,26,170 रुपये का जुर्माना लगाया गया था.
मामले के अनुसार, याची के पिता शिवनाथ के नाम पंजीकृत ट्रैक्टर-ट्रॉली को 13 दिसंबर 2020 को खनन निरीक्षक ने जब्त किया था. राज्य सरकार ने अपने जवाब में कहा कि याची वाहन चालक था और उसने अपराध स्वीकार करते हुए वाहन छोड़ने के लिए न्यूनतम जुर्माना लगाने का आवेदन किया था. राज्य ने यह भी दावा किया कि याची के पिता ने भी वाहन छोड़ने के लिए आवेदन दिया था.
याची के अधिवक्ता राम प्रसाद दुबे ने इन आवेदनों की वास्तविकता पर सवाल उठाया. कोर्ट के निर्देश पर राज्य की ओर से मूल आवेदन पेश किया गया. अदालत ने पाया कि पिता के नाम बताए गए आवेदन पर कोई तारीख नहीं है. इसके बाद याची की ओर से पिता का मृत्यु प्रमाणपत्र पेश किया गया, जिसके अनुसार शिवनाथ की मृत्यु 8 फरवरी 2017 को हो चुकी थी. यानी कथित आवेदन में जिस व्यक्ति के हस्ताक्षर बताए गए, उसकी मृत्यु जब्ती की घटना से करीब साढ़े तीन साल पहले हो चुकी थी.
कोर्ट ने यह भी गंभीरता से लिया कि 13 दिसंबर 2020 को वाहन जब्त होने के बाद 23 जनवरी 2023 तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. राज्य यह भी नहीं दिखा सका कि याची को तत्काल कोई नोटिस दिया गया था या वाहन के मृत मालिक के संबंध में कोई नोटिस जारी कर वापस आया था. इसके बावजूद करीब दो साल बाद मृत मालिक के कथित आवेदन के आधार पर जुर्माना आदेश पारित किया गया.
कोर्ट ने खनन अधिकारी से पांच बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है. इसमें जब्त सामान की प्रक्रिया और निस्तारण की व्यवस्था, वर्तमान में ट्रैक्टर-ट्रॉली की स्थिति और सर्वेयर द्वारा आंकी गई कीमत, जब्ती से जुर्माना आदेश तक वाहन को सुरक्षित रखने के लिए उठाए गए कदम, कथित शमन आवेदनों पर की गई कार्रवाई तथा मामले के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के आचरण की जांच क्यों न कराई जाए इसका स्पष्टीकरण शामिल है.
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