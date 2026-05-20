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राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय निदेशक और प्रोफेसर भर्ती को चुनौती; हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय (UPRTOU) के निदेशक और प्रोफेसर भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की. हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय प्रशासन और राज्य सरकार से जवाब मांगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में निदेशक और प्रोफेसर के दो-दो पदों सहित अन्य पदों पर नई भर्ती के लिए जारी विज्ञापन को चुनौती देने वाली याचिका पर यूनिवर्सिटी और राज्य सरकार से जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने आशीष कुमार की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार यादव को सुनकर दिया है. सीनियर एडवोकेट आलोक यादव ने कोर्ट को बताया कि निदेशक और प्रोफेसर के दोनों पद अलग-अलग कैडर के हैं. इस कारण इन दोनों पदों को मिलाकर एक साथ आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता है. वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार यादव ने साफ किया कि इस तरह से विश्वविद्यालय ने नियमों की अनदेखी की है.