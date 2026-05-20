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राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय निदेशक और प्रोफेसर भर्ती को चुनौती; हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने आशीष कुमार की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार यादव को सुनकर दिया है.

हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब.
हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 20, 2026 at 7:52 AM IST

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय (UPRTOU) के निदेशक और प्रोफेसर भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की. हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय प्रशासन और राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में निदेशक और प्रोफेसर के दो-दो पदों सहित अन्य पदों पर नई भर्ती के लिए जारी विज्ञापन को चुनौती देने वाली याचिका पर यूनिवर्सिटी और राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने आशीष कुमार की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार यादव को सुनकर दिया है. सीनियर एडवोकेट आलोक यादव ने कोर्ट को बताया कि निदेशक और प्रोफेसर के दोनों पद अलग-अलग कैडर के हैं.

इस कारण इन दोनों पदों को मिलाकर एक साथ आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता है. वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार यादव ने साफ किया कि इस तरह से विश्वविद्यालय ने नियमों की अनदेखी की है.

उन्होंने कहा कि ऐसा करके विश्वविद्यालय ने नियम विरुद्ध कार्य किया है. वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि अलग कैडर का पद होने के कारण इन दोनों पदों पर अलग-अलग आरक्षण का नियम लागू होना चाहिए लेकिन विश्वविद्यालय ने ऐसा नहीं किया है.

अधिवक्ता द्वारा कोर्ट को यह भी बताया गया कि विश्वविद्यालय के इस असंवैधानिक कृत्य के कारण OBC अभ्यर्थियों को नुकसान होगा. हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद इसी याचिका पर हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय और राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

अब राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय और राज्य सरकार अपना जवाब दाखिल करेंगे. इसके बाद हाईकोर्ट इस याचिका पर कोई फैसला लेगा. सभी की नजरें अब सरकार और विश्वविद्यालय के जवाब पर टिकी हैं.

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