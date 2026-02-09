इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में मातृत्व लाभ अधिनियम के लागू होने के मामले में मांगा जवाब

ETV Bharat / state

कोर्ट ने राज्य के अपर मुख्य सचिव माध्‍यमिक शिक्षा को पक्षकार बनाने का निर्देश देते हुए विस्तृत हलफनामा मांगा है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 9, 2026 at 10:58 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार व अन्य से पूछा है कि प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 को प्रभावी बनाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं. कोर्ट ने इस मामले में राज्य के अपर मुख्य सचिव माध्‍यमिक शिक्षा को पक्षकार बनाने का निर्देश देते हुए विस्तृत हलफनामा मांगा है.

​यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार एवं न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने सनबीम वीमेंस कॉलेज वरुणा वाराणसी की याचिका पर दिया है. याचिका में याची संस्थान ने एक महिला कर्मचारी की बहाली और उसे मातृत्व लाभ देने के आयोग के आदेश को चुनौती दी है.

संस्थान का तर्क है कि जब तक राज्य सरकार केंद्र की अनुमति से आधिकारिक राजपत्र में विशेष अधिसूचना जारी नहीं करती, तब तक यह अधिनियम निजी शिक्षण संस्थानों पर कानूनी रूप से लागू नहीं होता.

​याची की ओर से केरल उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए कहा गया कि शिक्षण संस्थान दुकान या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान की श्रेणी में नहीं आते. ​मातृत्व लाभ अधिनियम की धारा 2(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना के बिना इसे जबरन लागू नहीं किया जा सकता.

​हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि यह एक लाभकारी कानून है और राज्य सरकार का यह दायित्व था कि वह विभिन्न संस्थानों में कार्यरत लोगों के हित के लिए इसे अधिसूचित करे.

​कोर्ट ने अगली सुनवाई तक महिला कर्मचारी की नियुक्ति के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है. साथ ही मामले में अगली सुनवाई के लिए 23 मार्च की तारीख लगाई है.

