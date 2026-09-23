UP की जेलों में बंद 7 साल या कम सजा वाले विचाराधीन बंदियों का ब्योरा तलब, हाईकोर्ट ने कही ये बात
सर्वोच्च न्यायालय पहले ही ऐसे अभियुक्तों की जमानत याचिकाओं पर पेशी के समय विचार का आदेश दे चुकी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 23, 2026 at 7:51 AM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी जिला जजों से प्रदेश की जेलों में सात साल या उससे कम सजा के प्रावधान वाले अपराधों के तहत बंद विचाराधीन बंदियों पूरा विवरण निर्धारित पोर्टल पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.
रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी पत्र में सतिंदर कुमार अंतिल बनाम सीबीआई में सुप्रीम कोर्ट के सात अक्टूबर 2021 के ऐतिहासिक फैसले का संदर्भ दिया गया है. सर्वोच्च अदालत ने इस फैसले में यह स्पष्ट निर्देश दिया था कि सात वर्ष या उससे कम कारावास से दंडनीय अपराधों में अभियुक्तों की जमानत याचिकाओं पर अदालत में पेशी के समय ही विचार किया जाना चाहिए. ऐसे मामलों में आरोपियों को हिरासत में लिए बिना या नियमित जमानत का फैसला होने तक अंतरिम जमानत देकर राहत दी जा सकती है.
हाईकोर्ट ने पाया कि इस निर्देश के बावजूद कई बंदी अब भी जेलों में बंद हैं. ऐसे में सभी जिला जजों से कहा गया है कि संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर निर्धारित प्रारूप के अनुसार यह जानकारी दिशा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से प्रेषित करें. इस कदम का उद्देश्य छोटी धाराओं और कम अवधि की सजा वाले मामलों में अनावश्यक गिरफ्तारी व लंबे समय तक जेलों में बंद रहने वाले बंदियों को त्वरित राहत प्रदान करना तथा जेलों में भीड़ कम करना है.
ये भी पढ़ेंः हाईकोर्ट का फैसला- केवल धर्म परिवर्तन से किसी का एसटी दर्जा स्वतः समाप्त नहीं होता