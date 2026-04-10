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हाईकोर्ट ने मथुरा के बीएसए को किया तलब, पुलिस अधिकारियों के अवमाननापूर्ण आचरण पर मांगा स्पष्टीकरण

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के बीएसए के आचरण पर सख्त टिप्पणी करते हुए उन्हें व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने कुशल सिंह की याचिका पर अधिवक्ता जाह्नवी सिंह व रवींद्र सिंह को सुनकर दिया है.

कोर्ट ने गत 30 जनवरी को याची के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसे अगली तिथि तक बढ़ा दिया गया है. कोर्ट को बताया गया कि बीएसए मथुरा ने न्यायालय के निर्देशों का समुचित पालन नहीं किया.

कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार बीएसए पर शिक्षकों की अनुपस्थिति के बावजूद उनकी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बार-बार संदेश भेजने का आरोप है. इस संबंध में स्पष्टीकरण देने की बजाय बीएसए ने जल्दबाजी में 23 फरवरी को जांच पूरी कराकर रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत कर दी.

कोर्ट ने इस आचरण को गंभीरता से लेते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि बीएसए ने स्वयं को बचाने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की है. साथ ही बीएसए मथुरा को 27 अप्रैल को व्यक्तिगत हलफनामे के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया है. यह स्पष्ट भी किया कि याची को किसी प्रकार से परेशान किया जाता है तो वह इसे शपथपत्र के माध्यम से रिकॉर्ड पर ला सकता है.

पुलिस अधिकारियों के व्यवहार पर सुनवाई : वहीं हाईकोर्ट ने कन्नौज के न्यायिक अधिकारी व उनके स्टाफ के साथ पुलिस विभाग और अभियोजन पक्ष के कुछ अधिकारियों के अवमाननापूर्ण आचरण को गंभीरता से लिया है. कोर्ट ने मामले का औपचारिक संज्ञान लेने और इसे आपराधिक अवमानना की सुनवाई करने वाली बेंच को भेजने से पहले संबंधित अधिकारियों को अपनी गलती सुधारने और स्पष्टीकरण देने का एक अवसर दिया है. कोर्ट ने विशेष रूप से कहा कि जिन अधिकारियों के व्यवहार पर सवाल उठे हैं, उनमें एक संयुक्त निदेशक अभियोजन भी शामिल हैं.