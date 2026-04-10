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हाईकोर्ट ने मथुरा के बीएसए को किया तलब, पुलिस अधिकारियों के अवमाननापूर्ण आचरण पर मांगा स्पष्टीकरण

कोर्ट ने विशेष रूप से कहा कि जिन अधिकारियों के व्यवहार पर सवाल उठे हैं, उनमें एक संयुक्त निदेशक अभियोजन भी शामिल हैं.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 10:10 PM IST

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के बीएसए के आचरण पर सख्त टिप्पणी करते हुए उन्हें व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने कुशल सिंह की याचिका पर अधिवक्ता जाह्नवी सिंह व रवींद्र सिंह को सुनकर दिया है.

कोर्ट ने गत 30 जनवरी को याची के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसे अगली तिथि तक बढ़ा दिया गया है. कोर्ट को बताया गया कि बीएसए मथुरा ने न्यायालय के निर्देशों का समुचित पालन नहीं किया.

कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार बीएसए पर शिक्षकों की अनुपस्थिति के बावजूद उनकी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बार-बार संदेश भेजने का आरोप है. इस संबंध में स्पष्टीकरण देने की बजाय बीएसए ने जल्दबाजी में 23 फरवरी को जांच पूरी कराकर रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत कर दी.

कोर्ट ने इस आचरण को गंभीरता से लेते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि बीएसए ने स्वयं को बचाने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की है. साथ ही बीएसए मथुरा को 27 अप्रैल को व्यक्तिगत हलफनामे के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया है. यह स्पष्ट भी किया कि याची को किसी प्रकार से परेशान किया जाता है तो वह इसे शपथपत्र के माध्यम से रिकॉर्ड पर ला सकता है.

पुलिस अधिकारियों के व्यवहार पर सुनवाई : वहीं हाईकोर्ट ने कन्नौज के न्यायिक अधिकारी व उनके स्टाफ के साथ पुलिस विभाग और अभियोजन पक्ष के कुछ अधिकारियों के अवमाननापूर्ण आचरण को गंभीरता से लिया है. कोर्ट ने मामले का औपचारिक संज्ञान लेने और इसे आपराधिक अवमानना की सुनवाई करने वाली बेंच को भेजने से पहले संबंधित अधिकारियों को अपनी गलती सुधारने और स्पष्टीकरण देने का एक अवसर दिया है. कोर्ट ने विशेष रूप से कहा कि जिन अधिकारियों के व्यवहार पर सवाल उठे हैं, उनमें एक संयुक्त निदेशक अभियोजन भी शामिल हैं.

यह टिप्पणी न्यायमूर्ति जेजे मुनीर एवं न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने नवाब सिंह यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए की है. ​सुनवाई के दौरान कोर्ट का ध्यान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कन्नौज के एक आदेश की ओर आकर्षित किया गया. इस आदेश के साथ संलग्न एक नोट में कुछ पुलिस अधिकारियों के व्यवहार को अनुचित और न्यायालय की गरिमा के विपरीत यानी अवमाननापूर्ण बताया गया था. ​

इस पर अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि संबंधित अधिकारी 16 अप्रैल को न्यायालय में उपस्थित होंगे और शपथ पत्र के माध्यम से अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अधिकारी इन तथ्यों पर संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो उनके विरुद्ध आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की जा सकती है.

कोर्ट ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 16 अप्रैल को सुबह 10 बजे'फ्रेश केस के रूप में पेश करने का निर्देश देते हुए संबंधित पुलिस व अभियोजन अधिकारियों को उस दिन व्यक्तिगत रूप से या शपथ पत्र के माध्यम से अपना पक्ष रखने को कहा है.

गौरतलब है कि कोर्ट ने कन्नौज के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के 20 सितंबर 2025 के आदेश के साथ संलग्न नोट में पुलिस द्वारा न्यायिक अधिकारी और उनके कर्मचारियों को धमकी देकर पुलिस के पक्ष में आदेश करने के लिए मजबूर करने के संबंध में बहुत गंभीर आरोप पाए थे.

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