ETV Bharat / state

एसडीएम व तहसीलदार पर भारी पड़ी ध्वस्तीकरण की मनमानी कार्रवाई, हाईकोर्ट ने मांगा स्पष्टीकरण

हाईकोर्ट ने कहा, क्यों किया सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लघंन, स्पष्टीकरण मांगा कि क्यों न हो कार्यवाही.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 29, 2026 at 10:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ध्वस्तीकरण मामले में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के उल्लंघन पर वाराणसी के राजा तालाब के एसडीएम व तहसीलदार को नौ फरवरी को इस स्पष्टीकरण के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए उन्होंने याची की बेदखली का आदेश व कार्यवाही कैसे की? साथ ही क्यों न उनके खिलाफ आदेश की अवहेलना की कार्यवाही की जाए?

यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने लल्लन प्रसाद यादव व आठ अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. याचियों के खिलाफ 2006 में राजस्व संहिता की धारा 34 में बेदखली कार्यवाही शुरू की गई. एसडीएम ने बेदखली आदेश किया, जिसके विरुद्ध अपर आयुक्त वाराणसी के समक्ष अपील दाखिल की गई, जो विचाराधीन है. इसमें कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई तो हाईकोर्ट में याचिका कर बेदखली पर रोक लगाने की मांग की गई है.

सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि एसडीएम के आदेश पर तहसीलदार ने राजस्व अधिकारियों की टीम गठित की और बेदखली कर दी गई है. कोर्ट ने ध्वस्तीकरण मामले में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लेख करते हुए कहा कि बेदखली प्रक्रिया के तहत नोटिस और सुनवाई का पूरा मौका दिया जाए, फिर अंतिम आदेश के खिलाफ अपील का अवसर दिया जाए. उस पर फैसले के बाद ध्वस्तीकरण कार्यवाही की जाए.

कोर्ट ने कहा कि एसडीएम व तहसीलदार की कार्यवाही न केवल विधि विरुद्ध है बल्कि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुला उल्लघंन है. कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को व्यक्तिगत या वीडियो कांफ्रेंसिंग से स्पष्टीकरण के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया है.

यह भी पढ़ें : हाईकोर्ट ने कहा- रिटायर्ड दारोगा से वसूली का नियमावली में कोई प्रावधान नहीं

TAGGED:

इलाहाबाद हाईकोर्ट
ALLAHABAD HIGH COURT
ALLAHABAD HIGH COURT PRAYAGRAJ
PRAYAGRAJ NEWS
PRAYAGRAJ NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.