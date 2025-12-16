ETV Bharat / state

हाईकोर्ट की टिप्पणी; कानून का उल्लंघन करने वाले को राहत पाने का अधिकार नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि कानून का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति राहत पाने की उम्मीद नहीं कर सकता है. जब किसी पक्ष ने स्वयं यह स्वीकार करते हुए शपथपत्र दिया हो कि वह स्वीकृत मानचित्र से हटकर किए गए निर्माण को गिरा देगा तो बाद में वह यह अपेक्षा नहीं कर सकता कि विकास प्राधिकरण उससे मानचित्र कंपाउंड कराने के लिए संपर्क करे. न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान की खंडपीठ ने प्रयागराज के न्यू कटरा क्षेत्र के दिलकुशा निवासी बादल चटर्जी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि विपक्षी सीमा सिंह और अन्य को यह भली-भांति पता था कि उनका निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप नहीं है और गंभीर उल्लंघन किया गया है. इसके बावजूद शपथपत्र दाखिल कर यह आश्वासन दिया कि वह स्वीकृत मानचित्र से अलग किए गए निर्माण को स्वयं ध्वस्त कर देगी. ऐसे में वह बाद में प्राधिकरण से यह अपेक्षा नहीं कर सकती कि उससे कंपाउंडिंग के लिए कहा जाए. न्यू कटरा क्षेत्र निवासी याचिकाकर्ता का कहना था कि पड़ोसी प्लॉट पर हो रहे अवैध निर्माण के कारण न तो आवश्यक सेटबैक छोड़ा गया और न ही नियमों का पालन किया गया है. इससे उनके पुराने मकान की नींव प्रभावित हो रही थी. साथ ही उनके हवा और रोशनी के अधिकार का भी हनन हो रहा था. रिकॉर्ड से पता चला कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने 3 मई 2025 को संबंधित परिसर को सील करने का आदेश पारित किया था. इसके बाद प्रतिवादी ने बेसमेंट में जलभराव की आशंका जताते हुए डी-सीलिंग के लिए आवेदन किया और शपथपत्र में यह कहा कि किसी भी अवैध निर्माण को वह स्वयं गिरा देंगी. इसके आधार पर परिसर को डी-सील कर दिया गया. हालांकि, अदालत ने पाया कि डी-सीलिंग की अनुमति देने का अधिकार सचिव के पास नहीं था. विशेषकर तब, जब निर्माण कंपाउंडिंग की सीमा से कहीं अधिक था. अदालत ने यह भी पाया कि डी-सीलिंग के बाद भी अवैध निर्माण जारी रहा.