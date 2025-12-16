ETV Bharat / state

हाईकोर्ट की टिप्पणी; कानून का उल्लंघन करने वाले को राहत पाने का अधिकार नहीं

नक्शे के विपरीत किए निर्माण के ध्वस्तीकरण के बाद नहीं हो सकती कंपाउंडिंग, पूर्व आयुक्त बादल चटर्जी की याचिका पर कोर्ट ने दिया आदेश

December 16, 2025

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि कानून का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति राहत पाने की उम्मीद नहीं कर सकता है. जब किसी पक्ष ने स्वयं यह स्वीकार करते हुए शपथपत्र दिया हो कि वह स्वीकृत मानचित्र से हटकर किए गए निर्माण को गिरा देगा तो बाद में वह यह अपेक्षा नहीं कर सकता कि विकास प्राधिकरण उससे मानचित्र कंपाउंड कराने के लिए संपर्क करे. न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान की खंडपीठ ने प्रयागराज के न्यू कटरा क्षेत्र के दिलकुशा निवासी बादल चटर्जी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की.

कोर्ट ने कहा कि विपक्षी सीमा सिंह और अन्य को यह भली-भांति पता था कि उनका निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप नहीं है और गंभीर उल्लंघन किया गया है. इसके बावजूद शपथपत्र दाखिल कर यह आश्वासन दिया कि वह स्वीकृत मानचित्र से अलग किए गए निर्माण को स्वयं ध्वस्त कर देगी. ऐसे में वह बाद में प्राधिकरण से यह अपेक्षा नहीं कर सकती कि उससे कंपाउंडिंग के लिए कहा जाए.

न्यू कटरा क्षेत्र निवासी याचिकाकर्ता का कहना था कि पड़ोसी प्लॉट पर हो रहे अवैध निर्माण के कारण न तो आवश्यक सेटबैक छोड़ा गया और न ही नियमों का पालन किया गया है. इससे उनके पुराने मकान की नींव प्रभावित हो रही थी. साथ ही उनके हवा और रोशनी के अधिकार का भी हनन हो रहा था. रिकॉर्ड से पता चला कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने 3 मई 2025 को संबंधित परिसर को सील करने का आदेश पारित किया था. इसके बाद प्रतिवादी ने बेसमेंट में जलभराव की आशंका जताते हुए डी-सीलिंग के लिए आवेदन किया और शपथपत्र में यह कहा कि किसी भी अवैध निर्माण को वह स्वयं गिरा देंगी. इसके आधार पर परिसर को डी-सील कर दिया गया.

हालांकि, अदालत ने पाया कि डी-सीलिंग की अनुमति देने का अधिकार सचिव के पास नहीं था. विशेषकर तब, जब निर्माण कंपाउंडिंग की सीमा से कहीं अधिक था. अदालत ने यह भी पाया कि डी-सीलिंग के बाद भी अवैध निर्माण जारी रहा.

खंडपीठ ने इस स्थिति पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि यह चौंकाने वाला है कि विकास प्राधिकरण ने इलाके के निवासियों की सुरक्षा और अधिकारों के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई. स्वीकृत सीमा से अधिक बेसमेंट निर्माण से याचिकाकर्ता के मकान की नींव को गंभीर नुकसान हो सकता है, जिससे न केवल संपत्ति का नुकसान बल्कि मानव जीवन को भी खतरा उत्पन्न हो सकता है. इसके साथ ही नियमों के विपरीत सेटबैक न छोड़े जाने से याचिकाकर्ता के ताजे हवा और धूप के अधिकार भी प्रभावित हो रहे हैं, जो स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक हैं.

कोर्ट ने कहा कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने परिसर को दोबारा सील करने की कार्रवाई तब की, जब अदालत ने मामले का संज्ञान लिया. इस पर कोर्ट ने प्राधिकरण के रवैये पर नाराजगी जताई. मामले में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को तलब किया गया, जिन्होंने स्वीकार किया कि किया गया निर्माण कंपाउंडिंग की सीमा से बाहर था. हालांकि, विपक्षियों और प्राधिकरण के वकीलों ने अवैध निर्माण गिराने का आश्वासन दिया, लेकिन कोर्ट ने यह भी पाया कि प्राधिकरण ने विपक्षियों को मानचित्र कंपाउंड कराने का एक और अवसर दिया. इसके बाद ही ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया.

कोर्ट ने कहा कि न्यायालय कानून का पालन करने वाले नागरिकों के लिए होते हैं, न कि उन लोगों के लिए जो कानून में विश्वास नहीं रखते और बेखौफ होकर उसका उल्लंघन करते हैं. कोर्ट ने विपक्षियों को अंतिम अवसर देते हुए एक बार फिर उन्हें निर्देश दिया कि वे कंपाउंडिंग की सीमा से बाहर के अवैध निर्माण को तत्काल गिराएं और शेष निर्माण को नियमों के अनुरूप कंपाउंड कराएं. अदालत ने यह भी कहा कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारी प्रतिवादियों के साथ मिलीभगत करते प्रतीत होते हैं. खंडपीठ ने चेतावनी दी कि यदि अगले दिन तक कंपाउंडिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की गई तो वर्तमान और पूर्व उपाध्यक्ष, जिनके आदेश से परिसर डी-सील किया गया, दोनों से स्पष्टीकरण तलब किया जाएगा.

