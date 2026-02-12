ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने कहा- छात्राओं के लिए मातृत्व अवकाश के नियम बनाना विश्वविद्यालयों का दायित्व

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि छात्राओं के लिए मातृत्व अवकाश संबंधी नियम बनाना विश्वविद्यालयों का दायित्व है. इसी टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति विवेक सरन ने बीएड छात्रा प्रगति मिश्रा की याचिका निस्तारित करते प्रो. राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय को याची के प्रार्थना पत्र पर विधि अनुसार सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेने का निर्देश दिया है.

याची ने बीएड पाठ्यक्रम में लिया था प्रवेश : कौशाम्बी निवासी याची ने सत्र 2018-20 में बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया था. पहले दो सेमेस्टर में वह उत्तीर्ण हो गई, लेकिन तृतीय सेमेस्टर के एजुकेशन मेजरमेंट, इवैल्यूएशन एंड स्टैटिस्टिक्स विषय में असफल रही. चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन तृतीय सेमेस्टर के बैक पेपर में असफलता के कारण उसे डिग्री नहीं दी गई. याची ने कोर्ट को बताया कि वह वर्ष 2020 में गर्भवती थी और पांच दिसंबर 2020 को पुत्र को जन्म दिया.

ई-मेल भेजकर परीक्षा में बैठने की मांगी थी अनुमति : गर्भावस्था और प्रसवोत्तर अवधि के कारण वह बैक पेपर परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकी. विश्वविद्यालय को ई-मेल भेजकर उसने परीक्षा में बैठने की अनुमति मांगी, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया. कोर्ट ने सौम्या तिवारी मामले में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में राज्य विश्वविद्यालयों को गर्भवती छात्राओं के लिए मातृत्व अवकाश और समर्थन प्रणाली की व्यवस्था करने का निर्देश दिया.