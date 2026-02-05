ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने कहा- ‘राजा’ जैसी उपाधियां अब कानूनी रूप से अस्तित्व में नहीं

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा की प्रतिष्ठित बलवंत एजुकेशनल सोसाइटी के प्रबंधन को लेकर लंबे समय से चल रहे पारिवारिक विवाद पर निर्णय देते हुए कहा कि ‘राजा’ जैसी उपाधियां अब कानूनी रूप से अस्तित्व में नहीं हैं. ऐसे जटिल प्रबंधन विवादों का निपटारा याचिका के माध्यम से नहीं, बल्कि सक्षम दीवानी अदालत में ही किया जाएगा.

मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने यह निर्णय अनिरुद्ध पाल सिंह और जितेंद्र पाल सिंह के बीच चल रहे विवाद पर सुनवाई करते हुए दिया. खंडपीठ ने एकल पीठ का वह आदेश भी रद्द कर दिया, जिसमें दो भाइयों के बीच उपाध्यक्ष पद का कार्यकाल आधा-आधा बांटने का निर्देश दिया गया था.

दोनों भाई राजा बलवंत सिंह की विरासत और उनके द्वारा स्थापित ट्रस्ट/सोसाइटी में ‘उपाध्यक्ष’ पद पर अधिकार को लेकर आमने-सामने हैं. एकल पीठ ने समझौते के तौर पर दोनों को ढाई-ढाई साल का कार्यकाल देने का फॉर्मूला तय किया था. खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा कि रिट कोर्ट का दायरा सीमित होता है और वह प्रबंधन चलाने के लिए कोई नई कार्यप्रणाली तैयार नहीं कर सकती. ऐसा करना अनुच्छेद 226 के अधिकार क्षेत्र से बाहर है.