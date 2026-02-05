ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने कहा- ‘राजा’ जैसी उपाधियां अब कानूनी रूप से अस्तित्व में नहीं

हाईकोर्ट ने कहा कि प्रबंधन विवादों का निपटारा याचिका के माध्यम से नहीं, बल्कि सक्षम दीवानी अदालत में ही किया जाएगा.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 5, 2026 at 10:01 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा की प्रतिष्ठित बलवंत एजुकेशनल सोसाइटी के प्रबंधन को लेकर लंबे समय से चल रहे पारिवारिक विवाद पर निर्णय देते हुए कहा कि ‘राजा’ जैसी उपाधियां अब कानूनी रूप से अस्तित्व में नहीं हैं. ऐसे जटिल प्रबंधन विवादों का निपटारा याचिका के माध्यम से नहीं, बल्कि सक्षम दीवानी अदालत में ही किया जाएगा.

मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने यह निर्णय अनिरुद्ध पाल सिंह और जितेंद्र पाल सिंह के बीच चल रहे विवाद पर सुनवाई करते हुए दिया. खंडपीठ ने एकल पीठ का वह आदेश भी रद्द कर दिया, जिसमें दो भाइयों के बीच उपाध्यक्ष पद का कार्यकाल आधा-आधा बांटने का निर्देश दिया गया था.

दोनों भाई राजा बलवंत सिंह की विरासत और उनके द्वारा स्थापित ट्रस्ट/सोसाइटी में ‘उपाध्यक्ष’ पद पर अधिकार को लेकर आमने-सामने हैं. एकल पीठ ने समझौते के तौर पर दोनों को ढाई-ढाई साल का कार्यकाल देने का फॉर्मूला तय किया था. खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा कि रिट कोर्ट का दायरा सीमित होता है और वह प्रबंधन चलाने के लिए कोई नई कार्यप्रणाली तैयार नहीं कर सकती. ऐसा करना अनुच्छेद 226 के अधिकार क्षेत्र से बाहर है.

खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि स्वतंत्रता के बाद ‘राजा’ जैसी उपाधियां समाप्त हो चुकी हैं, इसलिए केवल वंश या टाइटल के आधार पर किसी पद का दावा नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने माना कि मामले में वसीयत की व्याख्या, जन्मतिथि से जुड़े विवाद और सोसाइटी के उपनियमों की जटिलताएं शामिल हैं, जिनके समाधान के लिए साक्ष्यों और विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है. ऐसे तथ्यात्मक विवादों का फैसला केवल दीवानी अदालत ही कर सकती है.

इसी के साथ कोर्ट ने 6 नवंबर 2025 के एकल पीठ के आदेश को रद्द करते हुए दोनों पक्षों को स्वतंत्रता दी कि वे अपने अधिकारों और पद के निर्धारण के लिए विधि अनुसार दीवानी कार्यवाही या अन्य उपयुक्त कानूनी मंच का सहारा लें.

