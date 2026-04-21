हाईकोर्ट ने कहा- गोवंश की हत्या स्वतः तीव्र भावनाएं व हिंसक प्रतिक्रियाएं भड़काती है, रासुका के तहत निरुद्धि को सही ठहराया
कोर्ट ने कहा कि ऐसे कृत्य के समाज में तत्काल और व्यापक परिणाम होते हैं, जिससे लगभग हमेशा बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क उठती है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 21, 2026 at 10:53 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले साल होली के समय के जंगल में एक गाय और दो बछड़ों की हत्या करने के आरोपी की रासुका के तहत हिरासत को सही ठहराया है. यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर एवं न्यायमूर्ति संजीव कुमार की खंडपीठ ने समीर की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया है.
कोर्ट ने टिप्पणी की कि गाय की हत्या स्वतः ही तीव्र भावनाएं और हिंसक प्रतिक्रियाएं भड़काती हैं, क्योंकि इससे समाज के एक बड़े वर्ग की धार्मिक भावनाओं को स्पष्ट रूप से ठेस पहुंचती है.
कोर्ट ने कहा कि ऐसे कृत्य के समाज में तत्काल और व्यापक परिणाम होते हैं, जिससे लगभग हमेशा बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क उठती है. यह हिंसा एक शांत समाज को नुकसान पहुंचाती है और जीवन की सामान्य गति को पूरी तरह से बाधित कर देती है.
खंडपीठ ने अपने आदेश में टिप्पणी की कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जिनके प्रति समुदाय इतना संवेदनशील होता है कि यदि वे सामने आते हैं, तो उनमें समाज में व्यापक उथल-पुथल मचाने की अंतर्निहित क्षमता होती है, जो जीवन की सामान्य गति को प्रभावित करती है. इनमें से एक मुद्दा गाय की हत्या है.
कोर्ट ने यह देखते हुए कि इस कृत्य में जीवन की सामान्य गति को बाधित करने की क्षमता है और यह सार्वजनिक व्यवस्था का उल्लंघन करता है, हिरासत आदेश करने में हिरासत प्राधिकारी को पूरी तरह उचित पाया. प्राधिकारी ने यह सोचकर आदेश दिया कि जेल से रिहा होने पर याची सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए हानिकारक गतिविधियों में शामिल हो सकता है.
इसी के साथ कोर्ट ने याची समीर की रासुका के तहत हिरासत को चुनौती देने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी. समीर की हिरासत का आदेश शामली के ज़िला मजिस्ट्रेट ने रासुका की धारा 3(3) के तहत दिया था, जिसे बाद में राज्य सरकार ने भी सही ठहराया था.
बता दें, 15 मार्च 2025 को पुलिस को शामली ज़िले के एक गांव के खेत में गाय के बछड़ों के अवशेष मिले. उस समय होली का त्योहार था इसलिए इस घटना से हिंदू आबादी के बीच अशांति फैल गई, जिसके कारण शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहां अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा.
पुलिस ने दावा किया कि स्थानीय ग्रामीणों और विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं की आक्रोशित भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई. उन्होंने इस कृत्य के लिए ज़िम्मेदार अपराधियों की तत्काल गिरफ़्तारी की मांग करते हुए नारेबाजी करते हुए सड़क जाम कर दी.
पुलिस को कई गांवों में डेरा डालना पड़ा, ताकि घटना से बिगड़ी सार्वजनिक व्यवस्था को बहाल किया जा सके. पुलिस ने जांच के बाद याची और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने जंगल में एक गाय और दो बछड़ों की हत्या करने की बात कबूल कर ली थी.
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