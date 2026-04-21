ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने कहा- गोवंश की हत्या स्वतः तीव्र भावनाएं व हिंसक प्रतिक्रियाएं भड़काती है, रासुका के तहत निरुद्धि को सही ठहराया

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले साल होली के समय के जंगल में एक गाय और दो बछड़ों की हत्या करने के आरोपी की रासुका के तहत हिरासत को सही ठहराया है. यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर एवं न्यायमूर्ति संजीव कुमार की खंडपीठ ने समीर की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया है.

कोर्ट ने टिप्पणी की कि गाय की हत्या स्वतः ही तीव्र भावनाएं और हिंसक प्रतिक्रियाएं भड़काती हैं, क्योंकि इससे समाज के एक बड़े वर्ग की धार्मिक भावनाओं को स्पष्ट रूप से ठेस पहुंचती है.

कोर्ट ने कहा कि ऐसे कृत्य के समाज में तत्काल और व्यापक परिणाम होते हैं, जिससे लगभग हमेशा बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क उठती है. यह हिंसा एक शांत समाज को नुकसान पहुंचाती है और जीवन की सामान्य गति को पूरी तरह से बाधित कर देती है.

खंडपीठ ने अपने आदेश में टिप्पणी की कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जिनके प्रति समुदाय इतना संवेदनशील होता है कि यदि वे सामने आते हैं, तो उनमें समाज में व्यापक उथल-पुथल मचाने की अंतर्निहित क्षमता होती है, जो जीवन की सामान्य गति को प्रभावित करती है. इनमें से एक मुद्दा गाय की हत्या है.

कोर्ट ने यह देखते हुए कि इस कृत्य में जीवन की सामान्य गति को बाधित करने की क्षमता है और यह सार्वजनिक व्यवस्था का उल्लंघन करता है, हिरासत आदेश करने में हिरासत प्राधिकारी को पूरी तरह उचित पाया. प्राधिकारी ने यह सोचकर आदेश दिया कि जेल से रिहा होने पर याची सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए हानिकारक गतिविधियों में शामिल हो सकता है.