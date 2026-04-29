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पिता अपने बच्चे की अभिरक्षा किसी को सौंप सकता है, कहना गलत : हाईकोर्ट

दो जजों की खंडपीठ ने एकल पीठ का आदेश रद्द किया, कानून के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 10:46 PM IST

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यह नहीं कहा जा सकता कि पिता को अपने नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा किसी भी व्यक्ति को सौंपने का अधिकार है और किसी पैरेंट को पिता की अभिरक्षा स्थानांतरित करने को चुनौती देने का अधिकार नहीं है.

यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने युवराज, आयुष्मान व अन्य की विशेष अपील पर अधिवक्ता रामधन को सुनने के बाद अपील स्वीकार करते हुए दिया है. एकल पीठ ने कहा था कि एक पिता, जो नाबालिग बच्चे का नैसर्गिक संरक्षक है, उसे अपने नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा किसी भी व्यक्ति को स्थानांतरित करने का पूरा अधिकार है. खंडपीठ ने इसे नामंजूर करते हुए कहा किसी भी हालत में ऐसा आदेश कायम नहीं रह सकता. यह भी कि माता-पिता में से कोई एक पिता के इस अधिकार को चुनौती नहीं दे सकता कि वह अपनी मर्ज़ी और सहमति से नाबालिग की अभिरक्षा किसी दूसरे व्यक्ति को दे. यह भी पूरी तरह से टिकने लायक नहीं है.

खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को रद्द करते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका फिर से बहाल कर दिया और कानून के अनुसार निर्णय लेने के लिए प्रकरण एकल पीठ को वापस कर दिया है. खंडपीठ ने कहा कि यह कहना पिता को नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा किसी भी व्यक्ति को ट्रांसफर करने का अधिकार है, कानून और नैतिकता के सभी नियमों के विपरीत है और इसलिए इसे खारिज किया जाना चाहिए.

गौरतलब है कि याचियों के पिता ने याची बच्चों की अभिरक्षा उनकी मां को देने की बजाय दूसरों को सौंप दिया. इसे अवैध निरूद्धि मानते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की गई. एकल पीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि पिता को अपने नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा किसी को भी सौंपने का अधिकार है. इस आदेश को विशेष अपील में चुनौती दी गई थी. खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को रद्द कर दिया और कानून के अनुसार निर्णय लेने के लिए याचिका एकल पीठ को वापस कर दी. बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर अगली सुनवाई चार मई को होगी.

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