हाईकोर्ट ने कहा- अदालतों को जमानत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गंभीरता से विचार करना चाहिए

कोर्ट ने फिरोजाबाद निवासी की जमानत मंजूर कर ली.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Photo credit: ETV Bharat archive)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 12, 2025 at 10:58 PM IST

4 Min Read
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि सतेंद्र कुमार अंतिल के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश केवल आरोप पत्र दाखिल होने के बाद लागू होते हैं, न कि जांच के दौरान जमानत आवेदनों पर. कोर्ट ने कहा कि कभी कभी सतेंद्र कुमार अंतिल केस में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की गलत व्याख्या से जमानत की कार्रवाई में भ्रम की स्थिति पैदा होती है. ऐसे में अदालतों को जमानत पर विचार करते समय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गंभीरता से विचार करना चाहिए. कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का दुरुपयोग करती है. साक्ष्य से छेड़छाड़ करती है, जिससे मजिस्ट्रेट की जवाबदेही कठिन हो जाती है.

न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने इसी के साथ फिरोजाबाद निवासी कृष्णा उर्फ किशन की जमानत मंजूर कर ली. कोर्ट ने कहा कि आरोप पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है और याची का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है. साथ ही आगे हिरासत में लेकर पूछताछ की आवश्यकता नहीं है. न्यायमूर्ति देशवाल ने स्पष्ट किया कि सतेंद्र कुमार अंतिल मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जिला न्यायालयों को निर्देश दिया है कि चार श्रेणियों के मामलों में जिनमें सात साल तक की सजा वाले मामले भी शामिल हैं, अभियुक्तों की ज़मानत अर्जी पर आरोप पत्र दाखिल होने के बाद निर्णय लें, न कि जांच के दौरान ज़मानत अर्जियों पर.

सतेंद्र कुमार अंतिल मामले में शीर्ष न्यायालय ने निचली अदालतों और उच्च न्यायालयों को ज़मानत अर्जियों पर विचार करते समय उन अभियुक्तों को ज़मानत देने पर दिशा निर्देश दिया था, जिन्हें विवेचना के दौरान आरोप पत्र दाखिल होने पर गिरफ्तार नहीं किया गया था. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उक्त निर्णय की कॉपी ज्युडीशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक लखनऊ को भेजने का निर्देश दिया ताकि न्यायिक अधिकारियों को 2022 के इस फैसले के संबंध में सूचित किया जा सके.

फिरोजाबाद निवासी कृष्णा उर्फ किशन बीएनएस की विभिन्न धाराओं में शिकोहाबाद थाने में एफआईआर दर्ज है. उस पर गैर इरादतन हत्या के प्रयास का आरोप है. सुनवाई के दौरान कोर्ट को मेडिकल और पुलिस रिपोर्ट में हेराफेरी के संकेत मिले. कोर्ट ने पाया कि फिजीशियन डॉ अश्वनी कुमार पचौरी ने पीड़ित की चिकित्सा जांच की थी और सीटी स्कैन व एक्स रे कराने को कहा. पीड़िता का सीटी स्कैन कराया गया तो सिर में फ्रैक्चर पाया गया. आरोप हत्या के प्रयास का है, लेकिन लगभग एक माह बाद किए गए एक्स रे रिपोर्ट में फ्रैक्चर नहीं माना गया और डॉक्टर की लापरवाहीपूर्ण रिपोर्ट के कारण विवेचना अधिकारी ने सात साल से कम सजा के अपराध में चार्जशीट दाखिल की.

हालांकि सत्र न्यायालय ने गहन परीक्षण करते हुए याची को जमानत देने से इनकार कर दिया. डॉक्टर ने पूरक मेडिकल रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया था. ऐसे में विवेचना अधिकारी का दायित्व था कि वह इसकी जानकारी सीएमओ व अन्य उच्च अधिकारियों को देते, लेकिन उसने भी लापरवाही की और एक्स रे रिपोर्ट पर चार्जशीट दाखिल कर दी. कोर्ट ने कहा कि आपराधिक न्याय प्रशासन, पुलिस अधिकारियों व डॉक्टर सहित सभी लोक सेवकों को चाहिए कि वे अपनी ड्यूटी सही ढंग से निभाएं. उनकी लापरवाही लोगों के विश्वास को कम कर सकती है और इससे संविधान का उद्देश्य विफल हो जाएगा. साथ ही उच्च अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि अकर्मण्य अधिकारियों को सिस्टम से हटाकर सत्यनिष्ठ व उचित कार्य करने वालों को बढ़ावा दें.

