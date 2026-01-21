ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने कहा- नियुक्ति के नियम अनुकम्पा नियुक्ति के नियमों को विफल नहीं कर सकते

हाईकोर्ट ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को आयु सीमा पार कर चुके याची की नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश दिया.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 21, 2026 at 10:10 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सामान्य नियुक्ति के नियम अनुकम्पा नियुक्ति के उद्देश्य को विफल नहीं कर सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि अनुकम्पा नियुक्ति अपनी प्रकृति से ही उस अप्रत्याशित कर्मचारी की अचानक मृत्यु के कारण उसके परिवार पर उत्पन्न होने वाली अत्यधिक आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से की जाती है.

अतः यह मान लेना कि केवल इस आधार पर कि मृतक कर्मचारी के आश्रित परिवारजन भर्ती नियमों के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम आयु से अधिक आयु के हैं, उन्हें किसी प्रकार की आर्थिक कठिनाई नहीं होगी या वे अनुकम्पा के आधार पर विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे, तर्कसंगत नहीं है.

कोर्ट ने कहा कि ऐसा मानना तर्क और सामान्य बुद्धि दोनों के विपरीत है. यदि इसे स्वीकार कर लिया जाए, तो यह न केवल विचित्र और असंगत परिणामों की ओर ले जा सकता है, बल्कि अनुकम्पा नियुक्ति नियमों के मूल उद्देश्य को भी विफल कर सकता है.

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एसडी सिंह और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने यह टिप्पणी की. अपील में एकल न्याय पीठ के उस निर्णय को चुनौती दी गई थी, जिसमें पीठ ने नियुक्ति नियमों की अनुकम्पा नियुक्ति में कोई उपयोगिता नहीं है बताया था.

मामले के अनुसार, प्रतिवादी नामीरकपों शंघानबी देवी ने 2015 में अपनी बहन की मृत्यु के बाद उसके स्थान पर अनुकम्पा नियुक्ति देने के लिए आवेदन किया. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद ने आवेदन यह करते हुए खारिज कर दिया कि विश्वविद्यालय की नियुक्ति नियमावली में नियुक्ति की आयु 28 से 33 वर्ष है, याची अन्य पिछड़ा वर्ग की है जिसे तीन वर्ष की आयु सीमा में छूट है.

इसके बावजूद याची आवेदन के समय 37 वर्ष की आयु की थी, इसलिए उसे अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दी जा सकती है. एकल न्यायपीठ ने विश्वविद्यालय की इस दलील को नहीं माना और कहा कि अनुकम्पा नियुक्ति के मामले में सामान्य नियुक्ति नियमों की कोई उपयोगिता नहीं है.

इस आदेश को विशेष अपील में चुनौती दी गई. खंडपीठ ने अपील खारिज़ करते हुए कहा कि भर्ती नियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये बनाए गए हैं, जबकि अनुकम्पा नियुक्ति नियम उन नियमों से एक अपवाद हैं और अपने समावेशन के विशेष उद्देश्य के कारण संरक्षित हैं.

जहां तक ये अपवादात्मक नियम अनुकम्पा नियुक्ति नियमों की भावना को साकार करने के लिये व्यापक विवेकाधिकार के प्रयोग की गुंजाइश प्रदान करते हैं, वहां उनकी पूर्ण प्रभावशीलता को उन भर्ती नियमों के प्रावधानों की अनुचित व्याख्या करके सीमित नहीं किया जाना चाहिए, जिनका अनुकम्पा नियुक्ति नियमों के उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है. कोर्ट ने याची की आयु में छूट देने पर विचार करने का विश्वविद्यालय को निर्देश दिया है. साथ ही उसकी योग्यता के अनुसार नियुक्ति देने पर भी निर्णय लेने का निर्देश दिया है.

