हाईकोर्ट ने कहा- नियुक्ति के नियम अनुकम्पा नियुक्ति के नियमों को विफल नहीं कर सकते

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सामान्य नियुक्ति के नियम अनुकम्पा नियुक्ति के उद्देश्य को विफल नहीं कर सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि अनुकम्पा नियुक्ति अपनी प्रकृति से ही उस अप्रत्याशित कर्मचारी की अचानक मृत्यु के कारण उसके परिवार पर उत्पन्न होने वाली अत्यधिक आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से की जाती है.

अतः यह मान लेना कि केवल इस आधार पर कि मृतक कर्मचारी के आश्रित परिवारजन भर्ती नियमों के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम आयु से अधिक आयु के हैं, उन्हें किसी प्रकार की आर्थिक कठिनाई नहीं होगी या वे अनुकम्पा के आधार पर विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे, तर्कसंगत नहीं है.

कोर्ट ने कहा कि ऐसा मानना तर्क और सामान्य बुद्धि दोनों के विपरीत है. यदि इसे स्वीकार कर लिया जाए, तो यह न केवल विचित्र और असंगत परिणामों की ओर ले जा सकता है, बल्कि अनुकम्पा नियुक्ति नियमों के मूल उद्देश्य को भी विफल कर सकता है.

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एसडी सिंह और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने यह टिप्पणी की. अपील में एकल न्याय पीठ के उस निर्णय को चुनौती दी गई थी, जिसमें पीठ ने नियुक्ति नियमों की अनुकम्पा नियुक्ति में कोई उपयोगिता नहीं है बताया था.

मामले के अनुसार, प्रतिवादी नामीरकपों शंघानबी देवी ने 2015 में अपनी बहन की मृत्यु के बाद उसके स्थान पर अनुकम्पा नियुक्ति देने के लिए आवेदन किया. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद ने आवेदन यह करते हुए खारिज कर दिया कि विश्वविद्यालय की नियुक्ति नियमावली में नियुक्ति की आयु 28 से 33 वर्ष है, याची अन्य पिछड़ा वर्ग की है जिसे तीन वर्ष की आयु सीमा में छूट है.