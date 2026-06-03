ETV Bharat / state

बाहरी राज्यों से शादी के बाद हिमाचल बसने वाली महिलाओं को नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ, HC का बड़ा फैसला

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आरक्षण के ट्रांसफर से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाया है. हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली खंडपीठ ने स्पष्ट किया है विवाह के बाद अन्य राज्यों से हिमाचल में बसने वाली महिलाओं को जातिगत आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता. अदालत ने कहा कि दूसरे राज्यों से विवाह कर हिमाचल में बसने पर महिलाओं को अनुसूचित जाति (SC) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आरक्षण का लाभ जारी नहीं रखा जा सकता.

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट फैसले का हवाला देते हुए कहा कि केवल विवाह के आधार पर किसी भी व्यक्ति के जातिगत आरक्षण की पात्रता दूसरे राज्य में स्थानांतरित नहीं हो सकती. हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने ये अहम फैसला सुनाया है.

दरअसल, आरक्षण से जुड़े मामले में 3 अलग-अलग LPA हिमाचल हाई कोर्ट पहुंची थी. याचिका कर्ता जसविंदर कौर, सर्वजीत सैनी और अनु रानी की ओर से एलपीए दायर की गई थी. इन अलग-अलग याचिकाओं में कहा गया था मूल रूप से पंजाब और हरियाणा की रहने वाली इन महिलाओं ने हिमाचल प्रदेश में अपनी ही जाति के पुरुषों से शादी की. इसके बाद में उन्हें हिमाचली स्थायी निवास प्रमाणपत्र यानी बोनाफाइड भी जारी कर दिए गए थे. इसी प्रमाणपत्र के आधार पर उन्होंने हिमाचल में सरकारी नौकरियों और अन्य आरक्षण संबंधी लाभों का दावा किया था. लेकिन, राज्य सरकार ने इनका दावा खारिज करते हुए हवाला दिया कि जन्म से वे हिमाचल प्रदेश की निवासी नहीं हैं. ऐसे में उन्हें हिमाचल में आरक्षण लाभ नहीं दिया जा सकता.

याचिकाकर्ता में से दो महिलाएं पंजाब की सैनी जाति से थीं, जो पंजाब में ओबीसी वर्ग में आती हैं. वहीं, एक महिला हरियाणा के वाल्मीकि समुदाय से थी जिसे वहां अनुसूचित जाति/SC का दर्जा प्राप्त है. ऐसे में महिला याचिका कर्ताओं की अपील थी क्योंकि उन्होंने अपनी ही जाति की पुरुषों के साथ विवाह किया है, ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भी उनके आरक्षण अधिकार को बरकरार रखा जाए.