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हाईकोर्ट ने कहा- संपत्ति कुर्क करने से पहले पुलिस को नोटिस देना जरूरी नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि बीएनएसएस की धारा 106 के तहत पुलिस द्वारा संपत्ति कुर्क करने के लिए संबंधित व्यक्ति को पहले से कोई नोटिस देना ज़रूरी नहीं है. कोर्ट ने धारा 106 और धारा 107 के बीच अंतर स्पष्ट किया. धारा 107 में विशेष रूप से यह प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को नोटिस जारी करेगा, जिसकी संपत्ति बीएनएसएस की धारा 107 के तहत कुर्क की जानी है. बीएनएसएस की धारा 106 पुलिस को ऐसी किसी भी संपत्ति को ज़ब्त करने का अधिकार देती है, जिसके बारे में यह आरोप हो या संदेह हो कि वह चोरी की है, या जो ऐसी परिस्थितियों में पाई गई हो, जिनसे किसी अपराध के होने का संदेह पैदा होता हो. धारा 107 भी संपत्ति कुर्क करने की बात करती है, जिसके तहत पुलिस संपत्ति कुर्क करने के लिए पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त से पहले अनुमति लेने के बाद अपने अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रार्थना पत्र देती है. मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी करने और उसे अपनी बात रखने का उचित अवसर देने के बाद, जिसकी संपत्ति कुर्क की जानी है, कुर्की के संबंध में आदेश कर सकता है. धारा 107 में अंतरिम कुर्की के लिए भी एक विस्तृत प्रक्रिया का प्रावधान है. न्यायमूर्ति अजीत कुमार एवं न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने कहा कि कानूनी योजना में कहीं भी ऐसी कोई शर्त नहीं है कि संपत्ति के मालिक को पहले से नोटिस दिया जाना चाहिए, या ज़ब्ती से पहले अदालत का आदेश प्राप्त किया जाना चाहिए, जैसा कि बीएनएसएस की धारा 107 के तहत कुर्की के लिए किया जाता है. इस प्रावधान की भाषा स्पष्ट, असंदिग्ध और अपने आप में पूर्ण है कि ज़ब्त करने का अधिकार सीधे पुलिस अधिकारी के पास निहित है, बशर्ते वह कानून में ही निर्धारित प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन करे. बीएनएसएस की धारा 106 की यह व्याख्या करना कि इसके लिए पहले से सूचना या न्यायिक आदेश की आवश्यकता है, इस प्रावधान के पीछे के उद्देश्य को प्रभावित करेगा. कोर्ट ने कहा कि ये प्रावधान जांच एजेंसी को यह अधिकार देती है कि वह जांच के दौरान किसी अपराध से जुड़ी होने के शक वाली संपत्ति को ज़ब्त करने या सुरक्षित करने के लिए ज़रूरी कदम उठाए. इस प्रावधान का मकसद तुरंत और असरदार कार्रवाई करना है, ताकि अपराध से जुड़ी चीज़ों को सुरक्षित रखा जा सके और उन्हें नष्ट होने से रोका जा सके, खासकर साइबर अपराध के मामलों में, जहां देरी से न्याय मिलने में रुकावट आ सकती है.