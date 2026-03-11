ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने कहा- शुरुआत से ही शादी का झूठा वादा कर संबंध बनाना दुष्कर्म

शादी का झूठा वादा कर फिजिकल रिलेशनशिप बनाना रेप माना जाएगा- हाई कोर्ट ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज: कोर्ट ने शादी का झूठा वादा कर दुष्कर्म करने के आरोप में दाखिल चार्जशीट और ट्रायल को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, शुरुआत से शादी का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाना दुष्कर्म का अपराध माना जायेगा. न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना ने कहा कि प्रथम दृष्टया पीड़िता की सहमति धोखे और गलत जानकारी के आधार पर प्राप्त की गई प्रतीत होती है, इसलिए मामले की सच्चाई का परीक्षण ट्रायल कोर्ट में ही होगा.

क्या है मामला? फतेहपुर जिले के किशनपुर थाने में 19 अगस्त 2024 को दर्ज FIR के अनुसार पीड़िता एक विधवा है और अपने 3 बच्चों के पालन-पोषण के लिए विजयपुर में चाय की दुकान चलाती थी. लगभग 2 साल पहले उसकी मुलाकात आरोपी राहुल सिंह से हुई, जो उसकी दुकान पर आता-जाता था.

पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने खुद को अविवाहित बताकर उससे शादी करने का वादा किया और उसी भरोसे पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. इसी दौरान वह गर्भवती हो गई.

FIR के मुताबिक 17 जून 2024 को आरोपी अन्य लोगों के साथ उसके घर आया और बताया कि वह पहले से शादीशुदा है, और उसके 2 बच्चे हैं. आरोप है कि इसके बाद उसे जबरन गर्भपात की दवा खिलाई गई, जिससे उसका गर्भपात हो गया और उसे मारपीट कर धमकी भी दी गई.