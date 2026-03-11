ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने कहा- शुरुआत से ही शादी का झूठा वादा कर संबंध बनाना दुष्कर्म

2024 में दर्ज FIR के अनुसार कोर्ट ने सुनाया फैसला.

Photo Credit; ETV Bharat
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 11, 2026 at 8:47 PM IST

प्रयागराज: कोर्ट ने शादी का झूठा वादा कर दुष्कर्म करने के आरोप में दाखिल चार्जशीट और ट्रायल को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, शुरुआत से शादी का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाना दुष्कर्म का अपराध माना जायेगा. न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना ने कहा कि प्रथम दृष्टया पीड़िता की सहमति धोखे और गलत जानकारी के आधार पर प्राप्त की गई प्रतीत होती है, इसलिए मामले की सच्चाई का परीक्षण ट्रायल कोर्ट में ही होगा.

क्या है मामला? फतेहपुर जिले के किशनपुर थाने में 19 अगस्त 2024 को दर्ज FIR के अनुसार पीड़िता एक विधवा है और अपने 3 बच्चों के पालन-पोषण के लिए विजयपुर में चाय की दुकान चलाती थी. लगभग 2 साल पहले उसकी मुलाकात आरोपी राहुल सिंह से हुई, जो उसकी दुकान पर आता-जाता था.

पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने खुद को अविवाहित बताकर उससे शादी करने का वादा किया और उसी भरोसे पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. इसी दौरान वह गर्भवती हो गई.

FIR के मुताबिक 17 जून 2024 को आरोपी अन्य लोगों के साथ उसके घर आया और बताया कि वह पहले से शादीशुदा है, और उसके 2 बच्चे हैं. आरोप है कि इसके बाद उसे जबरन गर्भपात की दवा खिलाई गई, जिससे उसका गर्भपात हो गया और उसे मारपीट कर धमकी भी दी गई.

जांच के बाद पुलिस ने आरोपी राहुल सिंह के खिलाफ धारा 376, 313, 323 और 506 आईपीसी में चार्जशीट दाखिल की. अन्य नामजद आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर उन्हें आरोपमुक्त कर दिया गया. मामला वर्तमान में फतेहपुर की सेशन अदालत में विचाराधीन है.

आरोपी की ओर से कहा गया कि पीड़िता वयस्क और 3 बच्चों की मां है. दोनों के बीच संबंध सहमति से बने थे. घटना के समर्थन में कोई चिकित्सीय साक्ष्य नहीं है और मामला झूठा है.

हाईकोर्ट ने कहा कि यदि किसी महिला की सहमति गलत तथ्य या धोखे के आधार पर प्राप्त की जाती है, तो वह वैध सहमति नहीं मानी जाएगी. अदालत ने कहा कि आरोपी ने यदि शुरुआत से ही शादी का झूठा वादा किया था, तो यह गंभीर मामला बनता है और इसका अंतिम निर्णय ट्रायल के दौरान सबूत के आधार पर होगा. कोर्ट ने याचिका खारिज़ कर दी.

