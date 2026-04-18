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हाईकोर्ट ने कहा- जन्म प्रमाण पत्र तब तक मान्य, जब तक रद्द न कर दिया जाए

जन्म प्रमाण पत्र पर संदेह के आधार पर याची को दाखिला देने से मना कर दिया गया, इसलिए याची ने हाईकोर्ट का रुख किया.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 6:41 AM IST

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक निर्णय में कहा है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत जारी जन्म प्रमाण पत्र तब तक वैध और मान्य है, जब तक उसे रद्द न कर दिया जाए या उसमे जालसाज़ी साबित न हो जाए.

यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने कक्षा छह में दाखिले से जुड़ी विमल सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. कोर्ट ने कहा कि जब तक कोई दस्तावेज़, जो किसी वैधानिक प्रावधान के तहत जारी किया गया, या तो रद्द न कर दिया जाए या उसमें जालसाज़ी का कोई तत्व साबित न हो जाए, तब तक उसका संबंधित अधिकारियों पर बाध्यकारी प्रभाव रहेगा.

कोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए कहा कि संबंधित अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में यह नहीं आता कि वे अपनी मनमर्जी के आधार पर किसी वैधानिक प्रावधान के तहत जारी प्रमाण पत्र पर संदेह करें. जन्म प्रमाण पत्र में याची की जन्मतिथि एक जुलाई 2013 दर्ज थी. जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा छह में दाखिले के लिए अभ्यर्थी का जन्म एक मई 2013 और 30 जुलाई 2015 के बीच होना चाहिए.

जन्म प्रमाण पत्र पर संदेह के आधार पर याची को दाखिला देने से मना कर दिया गया, इसलिए याची ने हाईकोर्ट का रुख किया. यह दलील दी गई कि जन्म प्रमाण पत्र रद्द किए बिना याची को दाखिला देने से मना नहीं किया जा सकता. विपक्षी ने सीएमओ की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि जन्मतिथि में एक साल से लेकर छह महीने तक का अंतर हो सकता है.

कोर्ट ने टिप्पणी की कि हड्डियों के विकास की जांच को पूरी तरह सटीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह केवल प्लस-माइनस दो साल तक ही सटीक होती है. कोर्ट ने निर्णय दिया कि सीएमओ की रिपोर्ट में दर्ज अंतर के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र रद्द किए बिना एडमिशन देने से मना करना शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है.

कोर्ट ने निर्देश दिया कि याची को एडमिशन दिया जाए. इसके अलावा कोर्ट ने यह भी पाया कि हाईकोर्ट में ऐसी कई याचिकाएं की जा रही थीं, जिनमें सिर्फ़ मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दस्तावेज़ों को नज़र अंदाज़ किया जा रहा था.

इस पर कोर्ट ने निर्देश दिया कि मेडिकल राय तभी ली जा सकती है, जब ये दस्तावेज़ उपलब्ध न हों-

  • सक्षम अधिकारियों/बोर्ड से जारी मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र (या उसके समकक्ष)
  • ऐसे दस्तावेज़, जो बच्चे के सबसे पहले जिस स्कूल में एडमिशन लिया था, वहां दर्ज जन्मतिथि को साबित करते हों और उस स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा विधिवत प्रमाणित हों.
  • निगम, नगर पालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र.
  • कोर्ट ने यह भी कहा कि इन दस्तावेज़ों का सत्यापन किया जाएगा.

यह भी पढ़ें : हाईकोर्ट की टिप्पणी- पिता का जबरदस्ती बच्चे की कस्टडी लेना गैर-कानूनी हिरासत नहीं, जब तक कोर्ट के आदेश का उल्लंघन न हो

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