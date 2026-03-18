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हाईकोर्ट के दो निर्णय: सहम​ति देने के बाद भी नार्को टेस्ट से कर सकते हैं इनकार...उधर, जेडीए रीजन में शामिल 530 गांवों को राहत

कोर्ट ने कहा, नार्को टेस्ट की सहमति वापस लेना व्यक्ति का अधिकार है. अन्य मामले में जेडीए एवं यूडीएच के कई अफसरों को तलब किया.

Rajasthan High Court, Jaipur
राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 18, 2026 at 9:22 PM IST

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जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी आरोपी को नार्को टेस्ट कराने को बाध्य नहीं किया जा सकता. भले ही आरोपी ने पहले टेस्ट कराने की सहमति दी, लेकिन बाद में वह इससे इनकार भी कर सकता है. जस्टिस अनूप कुमार की एकलपीठ ने सुभाष सैनी की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह व्यवस्था दी. अदालत ने इस मामले में निचली अदालत का आदेश रद्द कर दिया. वहीं अन्य मामले में जेडीए को अपने रीजन में शामिल नए इलाकों में निर्माण कार्य से रोक दिया गया.

अधिवक्ता अरुण सिंह ने बताया कि सुभाष सैनी के खिलाफ चिड़ावा थाने में आपराधिक मामला दर्ज हुआ था. जांच के दौरान पुलिस ने उसके नार्को टेस्ट की अनुमति मांगी. याचिकाकर्ता की ओर से सहमति देने के आधार पर निचली अदालत ने 18 मई, 2015 को यह टेस्ट कराने की अनुमति दे दी. सहमति देने के बाद उसे समझ आया कि यह उसके अधिकारों के खिलाफ है तो उसने सहमति वापस लेने का फैसला किया, लेकिन बाद में निचली अदालत ने उसकी याचिका खारिज कर दी.

याचिका में कहा कि यह विधि का सिद्धांत है कि किसी भी व्यक्ति को उसे स्वयं के खिलाफ साक्ष्य देने को मजबूर नहीं किया जा सकता. नार्को टेस्ट के दौरान व्यक्ति अर्द्ध बेहोशी में होता है और उसकी इच्छा शक्ति पर नियंत्रण नहीं रहता. ऐसे में वह स्वयं के खिलाफ बयान दे सकता है. यदि व्यक्ति किसी प्रक्रिया के लिए सहमत होता है तो उसे यह भी अधिकार है कि वह बाद में सहमति वापस ले ले.

पढ़ें: हाईकोर्ट के निर्णय : स्थायीकरण आदेश वापस लेने पर अंतरिम रोक, बोनस अंक नहीं देने पर जताई नाराजगी

इसके विरोध में राज्य सरकार ने कहा कि पुलिस ने आरोपी की सहमति और कोर्ट की अनुमति के आधार पर टेस्ट कराने की पूरी प्रक्रिया तय की थी. बाद में आरोपी इससे इनकार नहीं कर सकता. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने कहा कि सहमति वापस लेना व्यक्ति का अधिकार है. उसे जबरन नार्को टेस्ट के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता.

जेडीए से कहा-नए इलाकों में ना करें निर्माण: वहीं, एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस बीएस संधू की खंडपीठ ने अन्य मामले में जेडीए को कहा कि वह अपने रीजन में शामिल नए इलाकों में कोई निर्माण ना करे. खंडपीठ ने संजय जोशी की जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए इस मामले में प्रमुख यूडीएच सचिव, जेडीए, प्रमुख स्वायत्त शासन सचिव, जिला कलेक्टर और प्रदूषण नियंत्रण मंडल से जवाब मांगा है.

याचिका में अधिवक्ता जया मित्र ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने 3 अक्टूबर की अधिसूचना के जरिए जेडीए रीजन में 530 नए गांव शामिल किए. इससे जेडीए क्षेत्राधिकार में तीन हजार वर्ग किमी का इलाका बढ़कर छह हजार वर्ग किमी हो गया. इसमें कृषि भूमि, इकोलॉजिकल जोन, चरागाह भूमि और पानी का केचमेंट एरिया समेत अन्य वन्य क्षेत्र शामिल हो गए. अधिसूचना को चुनौती देते कहा गया कि स्थानीय पंचायतों और निकायों एवं निवासियों से आपत्ति मांगे बिना यह कार्रवाई की गई है.

याचिका में कहा कि जेडीए अपने मास्टर प्लान के आधार पर रीजन का विकास करता है. जयपुर क्षेत्र के विकास के लिए जेडीए ने मास्टर प्लान बनाए थे. पिछला मास्टर प्लान साल 2011 से साल 2025 तक प्रभावी रहा. अब साल 2025 से साल 2047 तक का मास्टर प्लान बनाया जाना है. मास्टर प्लान बनाए बिना ही जेडीए ने काफी बड़े भू-भाग को अपने रीजन में शामिल कर लिया. अभी कोई मास्टर प्लान मौजूद नहीं है. ऐसे में इन एरिया का विकास कैसे होगा, यह तय किए बिना बिन विधिक प्रक्रिया अपनाए जेडीए ने रीजन बढ़ा लिया. याचिका में तीन अक्टूबर की इस अधिसूचना को रद्द करने की गुहार लगाई. इस पर खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर नए इलाकों में निर्माण कार्य नहीं करने को पाबंद किया.

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