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हाईकोर्ट के दो निर्णय: सहम​ति देने के बाद भी नार्को टेस्ट से कर सकते हैं इनकार...उधर, जेडीए रीजन में शामिल 530 गांवों को राहत

राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी आरोपी को नार्को टेस्ट कराने को बाध्य नहीं किया जा सकता. भले ही आरोपी ने पहले टेस्ट कराने की सहमति दी, लेकिन बाद में वह इससे इनकार भी कर सकता है. जस्टिस अनूप कुमार की एकलपीठ ने सुभाष सैनी की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह व्यवस्था दी. अदालत ने इस मामले में निचली अदालत का आदेश रद्द कर दिया. वहीं अन्य मामले में जेडीए को अपने रीजन में शामिल नए इलाकों में निर्माण कार्य से रोक दिया गया. अधिवक्ता अरुण सिंह ने बताया कि सुभाष सैनी के खिलाफ चिड़ावा थाने में आपराधिक मामला दर्ज हुआ था. जांच के दौरान पुलिस ने उसके नार्को टेस्ट की अनुमति मांगी. याचिकाकर्ता की ओर से सहमति देने के आधार पर निचली अदालत ने 18 मई, 2015 को यह टेस्ट कराने की अनुमति दे दी. सहमति देने के बाद उसे समझ आया कि यह उसके अधिकारों के खिलाफ है तो उसने सहमति वापस लेने का फैसला किया, लेकिन बाद में निचली अदालत ने उसकी याचिका खारिज कर दी. याचिका में कहा कि यह विधि का सिद्धांत है कि किसी भी व्यक्ति को उसे स्वयं के खिलाफ साक्ष्य देने को मजबूर नहीं किया जा सकता. नार्को टेस्ट के दौरान व्यक्ति अर्द्ध बेहोशी में होता है और उसकी इच्छा शक्ति पर नियंत्रण नहीं रहता. ऐसे में वह स्वयं के खिलाफ बयान दे सकता है. यदि व्यक्ति किसी प्रक्रिया के लिए सहमत होता है तो उसे यह भी अधिकार है कि वह बाद में सहमति वापस ले ले. पढ़ें: हाईकोर्ट के निर्णय : स्थायीकरण आदेश वापस लेने पर अंतरिम रोक, बोनस अंक नहीं देने पर जताई नाराजगी इसके विरोध में राज्य सरकार ने कहा कि पुलिस ने आरोपी की सहमति और कोर्ट की अनुमति के आधार पर टेस्ट कराने की पूरी प्रक्रिया तय की थी. बाद में आरोपी इससे इनकार नहीं कर सकता. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने कहा कि सहमति वापस लेना व्यक्ति का अधिकार है. उसे जबरन नार्को टेस्ट के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता.