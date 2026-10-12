JPSC की तीन नियुक्ति परीक्षाओं को रद्द करने का मामला, हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी की तीन परीक्षाओं को रद्द करने के मामले में आदेश सुरक्षित रखा है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : October 12, 2026 at 7:51 PM IST
रांचीः झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित 11वीं-13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. सभी पक्षों की अंतिम बहस पूरी होने के बाद न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. अदालत ने प्रार्थियों और राज्य सरकार को गुरुवार तक संक्षिप्त लिखित दलीलें दाखिल करने का समय दिया है.
SC के आलोक में तथ्यों का विश्लेषण करेगी अदालत
सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि नियुक्ति परीक्षाओं को रद्द करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप तथ्यों की पड़ताल की जाएगी. मुख्य सवाल यह होगा कि कथित अनियमितताओं में शामिल अभ्यर्थियों और निर्दोष अभ्यर्थियों की पहचान अलग-अलग की जा सकती है या नहीं. यदि परीक्षा की पूरी व्यवस्था ही इस हद तक प्रभावित हुई है कि दोषियों और निर्दोषों के बीच अंतर करना संभव नहीं है, तो उस पहलू पर भी विचार किया जाएगा. अदालत ने कहा कि प्रार्थियों, हस्तक्षेपकर्ताओं और सरकार की ओर से अपना पक्ष रखा जा चुका है. अब उपलब्ध तथ्यों का विश्लेषण करने के बाद मामले में आदेश पारित किया जाएगा.
अनियमितताओं के पर्याप्त सबूतः राज्य सरकार
राज्य सरकार की ओर से वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा और महाधिवक्ता रोहिताश्य राय ने अदालत में पक्ष रखा. सरकार की ओर से दलील दी गई कि तीनों परीक्षाओं में अनियमितताओं के संकेत कई बिंदुओं पर मिले हैं और इनके समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य एवं दस्तावेज मौजूद हैं. सरकार ने CID की जांच का हवाला देते हुए कहा कि मामले में कई गिरफ्तारियां हुई हैं और जांच में परीक्षा से संबंधित पैसों के लेनदेन की बातें सामने आई हैं. सरकार की ओर से अदालत में एक सीलबंद रिपोर्ट भी पेश की गई. राज्य सरकार का पक्ष था कि सामने आए तथ्यों को देखते हुए नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने का निर्णय लिया गया.
जांच पूरी होने से पहले दोषी ठहराना अनुचितः प्रार्थी
प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अमृतांश वत्स ने नियुक्ति रद्द करने के सरकारी आदेश पर सवाल उठाए. उन्होंने दलील दी कि परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी TDPL को अनियमितताओं की साजिश में शामिल मानकर पूरी परीक्षा और नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करना उचित नहीं है. उनके अनुसार, एजेंसी की भूमिका अभी जांच का विषय है और मामले में अनुसंधान जारी है. प्रार्थियों की ओर से यह भी कहा गया कि नियुक्तियां हो जाने के बाद उन्हें रद्द करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन जरूरी है. सफल अभ्यर्थियों की नियुक्तियां एक सामूहिक अधिसूचना जारी कर रद्द नहीं की जा सकतीं. याचिकाकर्ताओं ने अदालत से आग्रह किया कि कथित गड़बड़ियों के आधार पर सभी चयनित अभ्यर्थियों को एक ही श्रेणी में रखना न्यायसंगत नहीं होगा.
पैसे लेकर पास और पदों की खरीद-बिक्रीः हस्तक्षेपकर्ता
हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष ने परीक्षा प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि TDPL के माध्यम से पैसे लेकर कई अभ्यर्थियों को परीक्षा में सफल कराया गया. उन्होंने DSP और जेलर जैसे पदों पर भी कथित खरीद-बिक्री का आरोप लगाया. कुमार हर्ष ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने अदालत में अपना पक्ष प्रभावी ढंग से नहीं रखा. उनके अनुसार, जब सरकार ने नियुक्तियां रद्द करने का निर्णय लिया है, तो उस निर्णय के समर्थन में मौजूद तथ्यों और साक्ष्यों को मजबूती से अदालत के सामने रखना चाहिए था. वहीं, हस्तक्षेपकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुभाशीष सोरेन ने ITI लिमिटेड द्वारा TDPL को काम दिए जाने और JPSC के वर्ष 2002 के नियमों के कथित उल्लंघन का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि इन पहलुओं पर भी विचार किए जाने की जरूरत है.
मामले की पिछली सुनवाई में JPSC की ओर से दलील दी गई थी कि परीक्षा में व्यवस्थित तरीके से अनियमितताएं हुईं और जांच के दौरान परीक्षा की निष्पक्षता प्रभावित होने के तथ्य सामने आए हैं.
नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी के संकेतः आयोग
आयोग की ओर से कहा गया था कि उपलब्ध जांच दस्तावेजों से नियुक्ति प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के संकेत मिलते हैं. ऐसे में यह तय करना मुश्किल है कि चयनित अभ्यर्थियों में कौन अनियमितताओं में शामिल था और कौन निर्दोष है. आयोग की दलील थी कि परीक्षा की शुचिता प्रभावित होने की स्थिति में सरकार को नियुक्ति रद्द करने का अधिकार है.
ये भी पढ़ेंः
परीक्षा रद्द करने के आधार को अदालत में मजबूती से रखे राज्य सरकार: JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच
JPSC की 3 परीक्षाओं को रद्द करने पर HC में सुनवाई, याचिकाकर्ताओं का दावा- न पेपर लीक, न मनी ट्रेल के सबूत
जयराम महतो ने झारखंड में भाषा मित्रों के नेतृत्व में टीम गठन की रखी मांग, हुसैनाबाद में बोले- मेरी लड़ाई कुर्सी की नहीं, बल्कि झारखंडी अस्मिता और हक की लड़ाई है