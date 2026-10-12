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JPSC की तीन नियुक्ति परीक्षाओं को रद्द करने का मामला, हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

झारखंड उच्च न्यायालय ( Etv Bharat )

रांचीः झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित 11वीं-13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. सभी पक्षों की अंतिम बहस पूरी होने के बाद न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. अदालत ने प्रार्थियों और राज्य सरकार को गुरुवार तक संक्षिप्त लिखित दलीलें दाखिल करने का समय दिया है.

SC के आलोक में तथ्यों का विश्लेषण करेगी अदालत