कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या विवाद, हाईकोर्ट ने गिरधारी लाल साहू की याचिका पर रखा फैसला सुरक्षित, पढ़ें पूरी खबर
Cabinet Minister Rekha Arya controversy कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और उनके पति गिरधारी लाल साहू का विवाद हाईकोर्ट पहुंचा है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 3, 2026 at 12:26 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने केबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू की गिफ्तारी पर रोक और दर्ज मुकदमे को निरस्त करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रखा है. सुनवाई पर रेखा आर्या की तरफ से कहा गया कि पति गिरधारी लाल साहू द्वारा उन्हें बदमान किया जा रहा है. इनके द्वारा सभी कंपनियों से उन्हें हटा दिया गया और उनके 80% शेयर भी बेच दिए हैं. उनके राजनैतिक करियर को धूमिल किया जा रहा हैं, इसलिए याचिका को खारिज किया जाए.
वहीं गिरधारी लाल साहू की तरफ से कहा गया कि यह मुकदमा निरस्त करने योग्य हैं. लगाए गए सभी आरोप गलत तथ्यों पर आधारित हैं. उनके द्वारा उनको कभी भी डराया धमकाया नहीं गया. सभी कंपनियों में उनके शेयर आज भी मौजूद हैं. जिन कंपनियों से उन्हें हटाया गया हैं, इनकी सहमति से हटाया गया. कोई फर्जी हस्ताक्षर नहीं बनाए गए. उनके राजनैतिक करियर बनाने में उन्होंने पूरा सहयोग किया गया. आज मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ में हुई. मामले के अनुसार गिरधारी लाल साहू ने याचिका दायर कर कहा है कि दर्ज मुकदमे में उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं.
उन्हें गलत तरिके से फंसाकर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है. उनकी शादी साल 2004 हुई थी, तब से वे अपनी पत्नी के साथ हैं. दर्ज मुकदमे में उनपर आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा अपने को अविवाहित बताकर उनसे शादी की, जबकि वे शादी के वक्त शादीशुदा थे. उनके द्वारा जालसाजी रचकर उनके फर्जी हस्ताक्षर बनाके उन्हें कई कंपनियों के निदेशक पद से हटा दिया गया. यही नहीं उनके द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी और जातिसूचक शब्द भी कहे गए हैं. जबकि याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि उनकी पत्नी रेखा आर्या के मंत्री बनने के बाद उनके द्वारा 210 करोड़ की अवैध सम्पति अर्जित की गयी.
उन्होंने उच्च स्तरीय जांच कराने को कहा है. साथ में यह भी कहा कि उनके खिलाफ यह मुकदमा नहीं बनता हैं. उनकी शादी को हुए 22 साल हो गए हैं. आज तक इस संबंधित में उनके साथ कोई मन मुटाव नहीं हुआ हैं. उनके खिलाफ गलत तथ्यों को जोड़कर मुकदमा दर्ज किया गया. याचिका में उनके द्वारा कोर्ट से प्रार्थना की है कि उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए और दर्ज मुकदमे को निरस्त किया जाए.
ये भी पढ़ें-
- रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल की तलाश तेज, लुक आउट सर्कुलर जारी करने की तैयारी
- बयानों से मुश्किलों में रेखा आर्या! अपने ही उठा रहे सवाल, अब पार्टी स्टैंड पर नजर
- कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के बयान दर्ज, कब्जे में ऑडियो रिकॉर्डिंग, एसआईटी ने आगे बढ़ाई जांच
- उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या ने पति पर दर्ज कराया केस, अपमान-मारपीट और हत्या की साजिश का आरोप