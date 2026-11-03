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कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या विवाद, हाईकोर्ट ने गिरधारी लाल साहू की याचिका पर रखा फैसला सुरक्षित, पढ़ें पूरी खबर

उत्तराखंड हाईकोर्ट ( Photo-ETV Bharat )

नैनीताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने केबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू की गिफ्तारी पर रोक और दर्ज मुकदमे को निरस्त करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रखा है. सुनवाई पर रेखा आर्या की तरफ से कहा गया कि पति गिरधारी लाल साहू द्वारा उन्हें बदमान किया जा रहा है. इनके द्वारा सभी कंपनियों से उन्हें हटा दिया गया और उनके 80% शेयर भी बेच दिए हैं. उनके राजनैतिक करियर को धूमिल किया जा रहा हैं, इसलिए याचिका को खारिज किया जाए.

वहीं गिरधारी लाल साहू की तरफ से कहा गया कि यह मुकदमा निरस्त करने योग्य हैं. लगाए गए सभी आरोप गलत तथ्यों पर आधारित हैं. उनके द्वारा उनको कभी भी डराया धमकाया नहीं गया. सभी कंपनियों में उनके शेयर आज भी मौजूद हैं. जिन कंपनियों से उन्हें हटाया गया हैं, इनकी सहमति से हटाया गया. कोई फर्जी हस्ताक्षर नहीं बनाए गए. उनके राजनैतिक करियर बनाने में उन्होंने पूरा सहयोग किया गया. आज मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ में हुई. मामले के अनुसार गिरधारी लाल साहू ने याचिका दायर कर कहा है कि दर्ज मुकदमे में उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं.