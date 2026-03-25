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पॉपुलर फ्रंट के पूर्व प्रमुख अबू बकर की निजी अस्पताल में इलाज की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित

पटियाला हाउस कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अबू बकर ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 25, 2026 at 9:13 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के पूर्व प्रमुख ई. अबू बकर की निजी अस्पताल में इलाज की अनुमति देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखने का आदेश दिया है.

सुनवाई के दौरान अबू बकर की ओर से पेश वकील ने कहा कि एम्स अस्पताल पर उनका भरोसा टूट गया है. वे अपोलो अस्पताल में जाकर दूसरी सशरीर चिकित्सकीय सलाह लेना चाहते हैं. सुनवाई के दौरान स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर राहुल त्यागी ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि दूसरी चिकित्सीय सलाह लेने के लिए मेडिकल डॉक्यूमेंट की जरूरत है. उन्होंने कहा कि अबू बकर का इलाज किसी भी सरकार अस्पताल में किया जा सकता है.

हाईकोर्ट ने 13 मार्च को एनआईए को भी नोटिस जारी किया था. अबू बकर ने निजी अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति मांगी है. सुनवाई के दौरान अबू बकर की ओर से वकील अब्दुल शुकुर ने कहा कि अपोलो या दूसरे निजी अस्पताल में अपने खर्चे पर इलाज करवाना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि अस्पताल में इलाज के दौरान अबू बकर के परिवार के किसी सदस्य को बतौर तिमारदार उपस्थित होने की अनुमति दी जाए. अबू बकर को अपनी पसंद के निजी अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दी जाए. क्योंकि अपनी पसंद के अस्पताल में इलाज कराना आरोपी का मौलिक अधिकार है.

बता दें कि इसके पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने अबू बकर की निजी अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति नहीं दी थी. पटियाला हाउस कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अबू बकर ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. बता दें कि, दिल्ली हाईकोर्ट ने 28 मई, 2024 को अबू बकर की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दिया था. अबू बकर की ओर से कहा गया था कि अबू कैंसर और पार्किंसन की बीमारी से ग्रस्त है और वो अपने शरीर की सफाई भी नहीं कर सकता है. बता दें कि, पीएफआई के ठिकानों पर देशव्यापी कार्रवाई के बाद 2022 में अबू बकर को गिरफ्तार किया गया था.

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