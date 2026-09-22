ETV Bharat / state

पांच दिन अवैध हिरासत में रखने पर हाईकोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार, 50 हजार मुआवजे का आदेश

कोर्ट ने इसे घटनाओं की एक दुर्भाग्यपूर्ण कड़ी बताते हुए पुलिस को भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने की सलाह दी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 22, 2026 at 10:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को पांच दिन तक अवैध पुलिस हिरासत में रखने के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए उसे तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को अवैध हिरासत के लिए पीड़ित को 50 हजार रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है. यह रकम जिम्मेदार लोगों से विभागीय जांच के बाद वसूल की जाएगी. कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना हिरासत में रखना उसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है.

यह आदेश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने कमलेश कुमार की ओर से दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर 18 सितंबर 2026 को दिया. याचिका में आरोप लगाया गया था कि कमलेश कुमार को 15 अगस्त को उसकी दुकान से दो हथियारबंद पुलिसकर्मी उठा ले गए थे. पुलिस की जांच रिपोर्ट और शपथपत्रों के आधार पर कोर्ट ने पाया कि कमलेश कुमार को 15 अगस्त को प्रयागराज के मेजा थाना क्षेत्र स्थित उसकी दुकान से पुलिस अपने साथ ले गई थी और 19 अगस्त को जेल भेजा गया.

पुलिस ने गिरफ्तारी 19 अगस्त को दिखाई थी. कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि वह 15 अगस्त से ही पुलिस की हिरासत में था. मामले में पुलिस की ओर से बताया गया कि कमलेश कुमार का एक पड़ोसी से संपत्ति को लेकर विवाद था. पड़ोसी ने उस पर बांग्लादेश का नागरिक होने का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी. जांच के बाद उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और आव्रजन व विदेशी अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. हालांकि हाईकोर्ट ने इस मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की और केवल अवैध हिरासत के सवाल पर सुनवाई की.

कोर्ट ने कहा कि पुलिस के अपने ही शपथपत्र से 24 घंटे से अधिक समय तक अवैध हिरासत में रखने की बात स्पष्ट होती है. कमलेश को 19 अगस्त को ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया. कोर्ट ने इसे 15 से 19 अगस्त तक की अवैध हिरासत माना. कोर्ट ने तत्काल रिहाई का आदेश देते हुए स्पष्ट किया कि यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है तो उसे हिरासत से मुक्त किया जाए. साथ ही कहा कि यदि कानून के अनुसार उसकी गिरफ्तारी जरूरी हो तो पुलिस निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर सकती है. लंबित आपराधिक मामले की जांच में पुलिस द्वारा नोटिस दिए जाने पर उसे सहयोग करना होगा.

मामले की जांच में पुलिस उपायुक्त ने पाया कि मेजा थाने के तत्कालीन एसएचओ नितेंद्र शुक्ला और विवेचक/अपर निरीक्षक कमलेश यादव ने अपने कर्तव्यों में गंभीर लापरवाही की. दोनों को 17 सितंबर को निलंबित कर दिया गया. कोर्ट ने पुलिस उपायुक्त विवेक चंद्र यादव की इस बात के लिए सराहना की कि उन्होंने अपने शपथपत्र में पुलिस की गलती को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया. कोर्ट ने एसएचओ द्वारा भी गलती स्वीकार किए जाने की सराहना की. हालांकि कोर्ट ने कहा कि सतर्कता की कमी के कारण एक व्यक्ति को पांच दिन तक कानून में निर्धारित सुरक्षा के बिना हिरासत में रहना पड़ा. कोर्ट ने इसे घटनाओं की एक दुर्भाग्यपूर्ण कड़ी बताते हुए पुलिस को भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने की सलाह दी.

यह भी पढ़ें : आजमगढ़ में पति ने पत्नी और दो पंड़ितों को मारी गोली, महिला घर में करा रही थी पूजा, आधार कार्ड मांगने पर हुआ विवाद

TAGGED:

HIGH COURT REPRIMANDS POLICE
HIGH COURT NEWS
ALLAHABAD HIGH COURT ORDER
हाईकोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार
HIGH COURT NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.