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पांच दिन अवैध हिरासत में रखने पर हाईकोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार, 50 हजार मुआवजे का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )