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एसिड हमले की इंजरी रिपोर्ट देने में देरी पर पुलिस को फटकार, हाईकोर्ट ने कहा- अलग श्रेणी के होते हैं एसिड अटैक के मामले

कोर्ट ने कहा, आरोप 'घिनौनी साज़िश' से जुड़े हैं, जिसके तहत शिकायतकर्ता पर एसिड से हमला करने की योजना बनाई गई.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 10:56 PM IST

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसिड अटैक के मामले में पीड़ित को आई चोटों की रिपोर्ट (इंजरी रिपोर्ट) देने में देरी पर नाराज़गी जताई है. कोर्ट ने कहा कि जिन मामलों में एसिड का इस्तेमाल हमले के हथियार के तौर पर किया जाता है, वे अपराध में इस्तेमाल हथियार की प्रकृति के कारण 'एक अलग ही श्रेणी' के होते हैं. ऐसे मामलों में गहन जांच की ज़रूरत होती है. न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की पीठ ने प्रयागराज के अरुण शुक्ला की याचिका खारिज़ करते हुए यह टिप्पणी की.

याचिका में संपत्ति विवाद को लेकर किए गए सुनियोजित एसिड हमले से जुड़ी प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई. कोर्ट ने मामले की इंजरी रिपोर्ट समय से उपलब्ध नहीं कराने पर नाराज़गी जताई है. कोर्ट द्वारा मामलों की सुनवाई शुरू करने से पहले, चोट की रिपोर्ट समय पर आगे नहीं भेजी गईं. कोर्ट ने कहा कि वह सिर्फ़ चोट की रिपोर्ट समय पर मिल सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए अलग-अलग ज़िलों से इंस्पेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को बार-बार समन नहीं भेज सकते.

कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो उनको पुलिस महानिदेशक या उत्तर प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) को समन भेजने के लिए मजबूर होना पड़ेगा. कोर्ट ने कहा, आरोप 'घिनौनी साज़िश' से जुड़े हैं, जिसके तहत शिकायतकर्ता पर एसिड से हमला करने की योजना बनाई गई.

अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि यह हमला पूरी तरह से संपत्ति विवाद के कारण ही सुनियोजित किया गया. प्राथमिकी के अनुसार, इस साज़िश में रोहित शर्मा ने मुख्य भूमिका निभाई थी. हालांकि, याचिकाकर्ता (अरुण शुक्ला) और एक अन्य आरोपी को उसके पीछे का सूत्रधार बताया गया. अपराध के हथियार के तौर पर एसिड के इस्तेमाल की अत्यधिक गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि इस मामले में गहन जांच की आवश्यकता है. इसलिए प्राथमिकी रद्द नहीं की जा सकती है.

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हाईकोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार
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