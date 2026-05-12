हिंदू धर्म अपनाने वाले मुस्लिम का धर्मांतरण आवेदन खारिज करने पर ADM को हाईकोर्ट की फटकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के एडीएम प्रशासन के आदेश पर लगाई रोक.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 12, 2026 at 8:14 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मुस्लिम व्यक्ति के हिंदू धर्म अपनाने के मामले में एडीएम प्रशासन प्रयागराज की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराज़गी जताई है. कोर्ट ने कहा कि एडीएम ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर बार-बार पुलिस जांच करवाई और आपराधिक मामले को आधार बनाकर धर्मांतरण प्रमाणन आवेदन खारिज कर दिया. न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने फिलहाल एडीएम के उस आदेश को स्थगित कर दिया है, जिसमें याचिकाकर्ता के 'सनातन धर्म' अपनाने की घोषणा को स्वीकार करने से इनकार किया गया था. कोर्ट ने एडीएम को तीन सप्ताह के भीतर नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया है.
मामला इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर अनिल पंडित (पूर्व नाम मोहम्मद अहसान) का है. उन्होंने 12 जनवरी 2022 को यूपी धर्मांतरण कानून की धारा 8 के तहत धर्म परिवर्तन की घोषणा दी थी. बाद में आर्य समाज मंदिर में 14 मार्च 2022 को विधिवत धर्मांतरण की प्रक्रिया पूरी हुई. 2022 और 2023 में पुलिस की दो जांच रिपोर्टों में स्पष्ट कहा गया कि धर्मांतरण स्वेच्छा से हुआ और इसमें किसी प्रकार का दबाव या प्रलोभन नहीं था. इसके बावजूद एडीएम ने एक और जांच रिपोर्ट मंगवाई, क्योंकि याचिकाकर्ता के ससुर ने उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
ससुर अपनी बेटी की शादी का विरोध कर रहे थे. अंततः 9 अगस्त 2024 को एडीएम ने धर्मांतरण प्रमाणपत्र देने से इनकार कर दिया. आदेश में एफआईआर, चार्जशीट और दंपति के बीच हुए 1 लाख रुपये के लेनदेन को आधार बनाया गया. एडीएम ने माना कि धर्मांतरण विवाह के उद्देश्य से और कथित प्रभाव में किया गया. हाईकोर्ट ने दंपति से व्यक्तिगत बातचीत के बाद पाया कि दोनों ने स्वेच्छा से हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह किया था.
पत्नी ने कोर्ट को बताया कि 1 लाख रुपये की रकम मेडिकल इमरजेंसी के दौरान एक मित्र के रूप में दी गई आर्थिक सहायता थी. कोर्ट ने कहा कि कानून के तहत केवल प्रक्रिया की जांच की जानी थी, न कि विवाह की वैधता या आपराधिक मामले की. कोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज होने के बाद बार-बार जांच कराना एडीएम द्वारा ऐसी शक्ति का प्रयोग था, जो कानून ने उसे दी ही नहीं.
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल चार्जशीट दाखिल होने से किसी व्यक्ति को दोषी नहीं माना जा सकता, क्योंकि अपराध सिद्ध होना ट्रायल का विषय है. अदालत ने दंपति को राहत देते हुए कहा कि वे सम्मानपूर्वक वैवाहिक जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हैं और पुलिस उनके जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेगी. मामले की अगली सुनवाई 27 मई 2026 को होगी.
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