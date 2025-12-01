ETV Bharat / state

कैंटोंमेंट बोर्ड का पिछले पांच वर्षों से चुनाव नहीं कराने पर केंद्र सरकार को फटकार, जानिए क्या कहा

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने देश भर के कैंटोंमेंट बोर्ड का चुनाव पिछले पांच वर्षों से नहीं कराने पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हम लोकतंत्र में हैं, आप पांच सालों तक बिना चुने हुए अधिकारियों के कैसे चल सकते हैं. मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि देश भर में 60 कैंटोंमेंट बोर्ड हैं और वे कैंटोंमेंट इलाकों का नगरीय प्रशासन संभालती हैं. कैंटोंमेंट बोर्ड का पिछला चुनाव 2015 में हुआ था और उनका कार्यकाल 2020 में पूरा हो गया. कोर्ट ने कहा कि लोकतांत्रिक समाज में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई निकाय काम करती है. कोर्ट ने कहा कि कैंटोंमेंट बोर्ड का चुनाव नहीं होना सरकार की शक्तियों का बेजा इस्तेमाल है.

कोर्ट ने कहा कि कैंटोंमेंट एक्ट की धारा 12 के तहत कैंटोंमेंट बोर्ड के गठन का प्रावधान है. इसके तहत कैंटोंमेंट बोर्ड के सदस्यों का चुनाव भी आता है. लेकिन सरकार धारा 13 के तहत लगातार नोटिफिकेशन के जरिये चुनाव नहीं करा रही है. कोर्ट ने कहा कि धारा 13 के तहत केवल दो परिस्थितियों में ही चुनाव टाला जा सकता है. टालने की पहली वजह कोई सैन्य कार्रवाई हो सकती है और दूसरी वजह कैंटोंमेंट का प्रशासन.