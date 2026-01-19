ETV Bharat / state

अलीगढ़-पलवल राजमार्ग चौड़ीकरण के खिलाफ याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग-334D (अलीगढ़–पलवल खंड) के चौड़ीकरण के लिए किए गए भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत असुविधा या निजी हित की तुलना में सार्वजनिक हित और राष्ट्रीय महत्व की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. कोर्ट ने कहा कि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया कानून के अनुसार की गई है और इसमें कोई प्रक्रियात्मक खामी नहीं पाई गई.

यह आदेश न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ ने वीना सिंह द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया. याचिका में 6 फरवरी 2024 की अधिसूचना, 10 जुलाई 2024 की दूसरी अधिसूचना और 15 फरवरी 2025 के मुआवजा अवार्ड को चुनौती दी गई थी.

याचिकाकर्ता का कहना था कि ग्राम कुराना, अलीगढ़ स्थित उनकी भूमि (गाटा संख्या 27) पर होटल ऑर्किड चेरी संचालित है, जो उनके परिवार की आजीविका का एकमात्र साधन है. उन्होंने दो बार धारा 3 डी की अधिसूचना जारी किए जाने को अवैध बताया. कहा गया कि व्यावसायिक भूमि को कृषि भूमि मानकर कम मुआवजा दिया गया है.