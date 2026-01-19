ETV Bharat / state

अलीगढ़-पलवल राजमार्ग चौड़ीकरण के खिलाफ याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज

याचिका में 6 फरवरी 2024 की अधिसूचना, 10 जुलाई 2024 की दूसरी अधिसूचना और 15 फरवरी 2025 के मुआवजा अवार्ड को चुनौती दी गई थी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 19, 2026 at 10:12 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग-334D (अलीगढ़–पलवल खंड) के चौड़ीकरण के लिए किए गए भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत असुविधा या निजी हित की तुलना में सार्वजनिक हित और राष्ट्रीय महत्व की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. कोर्ट ने कहा कि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया कानून के अनुसार की गई है और इसमें कोई प्रक्रियात्मक खामी नहीं पाई गई.

यह आदेश न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ ने वीना सिंह द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया. याचिका में 6 फरवरी 2024 की अधिसूचना, 10 जुलाई 2024 की दूसरी अधिसूचना और 15 फरवरी 2025 के मुआवजा अवार्ड को चुनौती दी गई थी.

याचिकाकर्ता का कहना था कि ग्राम कुराना, अलीगढ़ स्थित उनकी भूमि (गाटा संख्या 27) पर होटल ऑर्किड चेरी संचालित है, जो उनके परिवार की आजीविका का एकमात्र साधन है. उन्होंने दो बार धारा 3 डी की अधिसूचना जारी किए जाने को अवैध बताया. कहा गया कि व्यावसायिक भूमि को कृषि भूमि मानकर कम मुआवजा दिया गया है.

वहीं, एनएचएआई और सरकार की ओर से दलील दी गई कि स्थानीय विरोध के कारण सर्वेक्षण में बाधा आई, जिससे अधिग्रहण की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी करनी पड़ी. कोर्ट ने प्रतिवादी पक्ष की दलीलों से सहमति जताते हुए कहा कि राजमार्ग का एलाइनमेंट नहीं बदला गया और कानून का पूर्ण पालन किया गया है.

हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ता मुआवजे या भूमि के वर्गीकरण से असंतुष्ट हैं, तो वे राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 जी (5) के तहत मध्यस्थता का सहारा ले सकती हैं.

ALIGARH PALWAL HIGHWAY
REJECT PETITION NH 334 D
ALLAHABAD HIGH COURT
ALLAHABAD HIGH COURT ORDER
