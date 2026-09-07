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बरेली के डॉ. नफीस की जमानत हाईकोर्ट ने खारिज की, फर्जी अपील तैयार करने का है आरोप

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉ. नफीस की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. डॉ. नफीस पर बरेली में 26 सितंबर 2025 को प्रस्तावित सभा को सफल बनाने के लिए कथित तौर पर फर्जी अपील तैयार करने का आरोपी है. न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने कहा कि जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों से प्रथमदृष्टया आरोपी की मामले में संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता.

डॉ. नफीस पर भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 318(4), 338, 336(3), 340(2) और 61(2) के तहत मुकदमा दर्ज है. वह 10 नवंबर 2025 से जेल में हैं. जिला अदालत ने 26 फरवरी 2026 को उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी.

अभियोजन के अनुसार, मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर 26 सितंबर को इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान में प्रस्तावित सभा को सफल बनाने के लिए डॉ. नफीस और सह-आरोपी नदीम खान ने सूचनाकर्ता लियाकत खान के कथित फर्जी हस्ताक्षर से सभा का आह्वान वापस लेने वाली अपील तैयार की. आरोप है कि इसका उद्देश्य प्रशासन को भ्रमित करना था.