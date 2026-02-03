ETV Bharat / state

कोडीन कफ सिरप मामले में हाईकोर्ट का बड़ा झटका, रामपुर के अब्दुल कादिर सहित अन्य आरोपियों की जमानत खारिज

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में कोडीन युक्त कफ सिरप की नशे के लिए बिक्री करने वाले कथित रैकेट को हाई कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने रामपुर के अब्दुल कादिर और एहसान नूरी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. इन दोनों को भारी मात्रा में कोडीन युक्त सिरप के साथ गत वर्ष रामपुर कोतवाली क्षेत्र से पकड़ा गया था. जमानत अर्जी पर यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने प्रदेश सरकार के अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम परितोष कुमार मालवीय और याचियों के वकीलों को सुनकर दिया. कोर्ट ने इस मामले में गत 19 दिसंबर2025 को फैसला सुरक्षित कर लिया था.

मंगलवार को निर्णय सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि याचियों ने प्रथम दृष्टया केंद्र सरकार की 15 अगस्त 2022 की अधिसूचना का उल्लंघन किया है. कोर्ट ने याचियों की इस दलील को भी नहीं माना कि उनका मामला सुप्रीम कोर्ट के विभोर राणा केस के निर्णय से आच्छादित है. याचियों के कब्जे से कोडीन युक्त कफ सिरप के 119 बॉक्स जिसमें 11885 बोतलें थी बरामद की गईं. अब्दुल कादिर मौके से पकड़ा गया जबकि उसका साथी अनीस जिसके घर से बरामदगी हुई भाग गया था. इन सभी के खिलाफ रामपुर कोतवाली थाने में एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज़ किया गया.

याची के अधिवक्ता का कहना था कि वह निर्दोष हैं. कफ सिरप आजाद सर्जिकल मेडिकल एजेंसी का था जिसके पास थोक कारोबार का लाइसेंस है. एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है. यह भी दलील दी कि कोडीन युक्त सिरप के चिकित्सकीय उपयोग की केंद्र सरकार की अधिसूचना में अनुमति दी गई है. जब्त माल का कोई वैज्ञानिक परीक्षण नहीं हुआ है.