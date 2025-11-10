बरेली बवालः 'सर तन से जुदा' का नारा लगाने वालों को हाईकोर्ट ने नहीं दी राहत
दो आरोपियों ने याचिका दाखिल कर गिरफ्तारी पर रोक और एफआईआर रद्द करने की मांग गई थी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 10, 2025 at 3:50 PM IST
प्रयागराज: बरेली में जुलूस निकालने के दौरान सिर तन से जुदा का नारा लगाने वाले आरोपियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है. आरोपी गौहर खान और शाकिब जमाल ने इस मामले में गिरफ्तारी पर रोक और प्राथमिकी रद्द करने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी. याचिका पर न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंड पीठ ने सुनवाई की.
मामले के अनुसार, कानपुर में आई लव मोहम्मद मामले को लेकर की गई कार्रवाई के विरोध में 26 सितंबर को आईएमसी के मौलाना तौकीर रज़ा के आह्वान पर इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड पर प्रदर्शन करने के लिए जुलूस निकाला गया था. जुलूस में शामिल लोग सिर तन से जुदा जैसे आपत्तिजनक नारे लगा रहे थे. इस दौरान पुलिस ने उनको रोका तो भीड़ हमलावर हो गई और पुलिसकर्मियों से मारपीट की गई. पुलिस ने इस मामले में 52 नामजद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.
गौहर खान और शाकिब जमाल के वकील का कहना था कि याची घटना में शामिल नहीं थे. उनको बाद में इस मामले में झूठा फंसाया गया है. याचिका का विरोध करते हुए अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम परितोष कुमार मालवीय ने कहा कि याचियों पर गंभीर आरोप हैं. उन्होंने न सिर्फ़ पुलिस पर हमला किया बल्कि लोग शांति भंग करने और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया. कोर्ट ने प्रथम दृष्टया आरोप गंभीर हैं और इसमें विवेचना की जरूरत है. प्राथमिकी रद्द करने का कोई आधार नहीं है. यह कहते हुए याचिका खारिज़ कर दी.
