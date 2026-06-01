ETV Bharat / state

हाईकोर्ट के फैसले: JJM घोटाले में चार आरोपियों की जमानत ठुकराई, एक को छोड़ा, सीजीएचएस में प्राइवेट आई हॉस्पिटल्स को अंतरिम राहत

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन (JJM) के टेंडरों से जुड़े करोड़ों रुपए के घोटाले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे चार आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी. वहीं, आरोपी अरुण श्रीवास्तव को स्वास्थ्य कारणों के आधार पर सशर्त जमानत पर रिहा करने को कहा. जस्टिस रवि चिरानिया की एकलपीठ ने यह आदेश राजस्थान वाटर सप्लाई एंड सीवरेज मैनेजमेंट बोर्ड के तत्कालीन सचिव शुभांशु दीक्षित, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता निरिल कुमार, तत्कालीन मुख्य लेखाधिकारी एवं वित्तीय सलाहकार सुशील शर्मा तथा तत्कालीन मुख्य अभियंता स्पेशल प्रोजेक्ट्स दिनेश गोयल की जमानत याचिकाओं पर दिए. अदालत ने 27 मई को सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. उधर, हाईकोर्ट की अन्य बेंच ने केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (CGHS) के अंतर्गत निजी नेत्र रोग विशेषज्ञों और अस्पतालों को पैनल से बाहर करने पर अंतरिम रोक लगा दी.

जेजेएम घोटाला मामले में उच्च न्यायालय ने कहा कि संबंधित अधिकारी टेंडर प्रक्रिया से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य थे. पूरी प्रक्रिया में उनकी भूमिका रही है. निविदाओं के संबंध में गंभीर शिकायतें मिलने के बावजूद प्रक्रिया को जानबूझकर आगे बढ़ाया गया. इससे प्रथम दृष्टया गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप प्रमाणित होते हैं. एसीबी की ओर से सात टेंडरों की जांच कर अदालत में करीब 16 हजार पेज का आरोप पत्र पेश किया है, जबकि कुल 104 टेंडरों की जांच होनी है. ऐसे में जांच के इस चरण पर आरोपियों को जमानत देना न्यायोचित नहीं होगा.

पढ़ें:जल जीवन मिशन घोटाला: मंत्री के करीबी बड़ाया की ठेकेदारों-अधिकारियों से सांठगांठ, ट्रांसफर-पोस्टिंग में भी रिश्वत का खेल

सेहत के आधार पर एक को जमानत: अदालत ने मामले के सह आरोपी तत्कालीन चीफ इंजीनियर अरुण श्रीवास्तव को मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए स्वास्थ्य के आधार पर सशर्त जमानत दी. अदालत ने कहा कि वह जांच में पूरा सहयोग करेगा. साक्ष्यों से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा. अपना पासपोर्ट जांच अधिकारी को सौंपेगा तथा ट्रायल कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जाएगा. अदालत ने स्पष्ट किया कि उसकी आयु 58 वर्ष से अधिक है और लंबे समय से गंभीर हृदय रोग से पीड़ित है, इसलिए गुण-दोष पर बिना टिप्पणी किए केवल चिकित्सीय स्थिति को देखते यह राहत दी है.

यह है मामला: पूरा प्रकरण जल जीवन मिशन के तहत 979.27 करोड़ रुपए के टेंडर घोटाले से जुड़ा है. एसीबी के अनुसंधान के अनुसार, जेजेएम के तहत जारी सरकारी टेंडरों में कथित रूप से फर्जी अनुभव एवं कार्य निष्पादन प्रमाण पत्रों का उपयोग कर अवैध तरीके से ठेके हासिल किए गए थे.