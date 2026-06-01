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हाईकोर्ट के फैसले: JJM घोटाले में चार आरोपियों की जमानत ठुकराई, एक को छोड़ा, सीजीएचएस में प्राइवेट आई हॉस्पिटल्स को अंतरिम राहत

जेजेएम घोटाले में एक आरोपी को बीमारी के आधार पर जमानत दी. अन्य मामले में निजी आई स्पेशलिस्ट्स को राहत दी.

Rajasthan High Court, Jaipur
राजस्थान हाईकोर्ट,जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 1, 2026 at 8:49 PM IST

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जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन (JJM) के टेंडरों से जुड़े करोड़ों रुपए के घोटाले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे चार आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी. वहीं, आरोपी अरुण श्रीवास्तव को स्वास्थ्य कारणों के आधार पर सशर्त जमानत पर रिहा करने को कहा. जस्टिस रवि चिरानिया की एकलपीठ ने यह आदेश राजस्थान वाटर सप्लाई एंड सीवरेज मैनेजमेंट बोर्ड के तत्कालीन सचिव शुभांशु दीक्षित, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता निरिल कुमार, तत्कालीन मुख्य लेखाधिकारी एवं वित्तीय सलाहकार सुशील शर्मा तथा तत्कालीन मुख्य अभियंता स्पेशल प्रोजेक्ट्स दिनेश गोयल की जमानत याचिकाओं पर दिए. अदालत ने 27 मई को सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. उधर, हाईकोर्ट की अन्य बेंच ने केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (CGHS) के अंतर्गत निजी नेत्र रोग विशेषज्ञों और अस्पतालों को पैनल से बाहर करने पर अंतरिम रोक लगा दी.

जेजेएम घोटाला मामले में उच्च न्यायालय ने कहा कि संबंधित अधिकारी टेंडर प्रक्रिया से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य थे. पूरी प्रक्रिया में उनकी भूमिका रही है. निविदाओं के संबंध में गंभीर शिकायतें मिलने के बावजूद प्रक्रिया को जानबूझकर आगे बढ़ाया गया. इससे प्रथम दृष्टया गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप प्रमाणित होते हैं. एसीबी की ओर से सात टेंडरों की जांच कर अदालत में करीब 16 हजार पेज का आरोप पत्र पेश किया है, जबकि कुल 104 टेंडरों की जांच होनी है. ऐसे में जांच के इस चरण पर आरोपियों को जमानत देना न्यायोचित नहीं होगा.

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सेहत के आधार पर एक को जमानत: अदालत ने मामले के सह आरोपी तत्कालीन चीफ इंजीनियर अरुण श्रीवास्तव को मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए स्वास्थ्य के आधार पर सशर्त जमानत दी. अदालत ने कहा कि वह जांच में पूरा सहयोग करेगा. साक्ष्यों से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा. अपना पासपोर्ट जांच अधिकारी को सौंपेगा तथा ट्रायल कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जाएगा. अदालत ने स्पष्ट किया कि उसकी आयु 58 वर्ष से अधिक है और लंबे समय से गंभीर हृदय रोग से पीड़ित है, इसलिए गुण-दोष पर बिना टिप्पणी किए केवल चिकित्सीय स्थिति को देखते यह राहत दी है.

यह है मामला: पूरा प्रकरण जल जीवन मिशन के तहत 979.27 करोड़ रुपए के टेंडर घोटाले से जुड़ा है. एसीबी के अनुसंधान के अनुसार, जेजेएम के तहत जारी सरकारी टेंडरों में कथित रूप से फर्जी अनुभव एवं कार्य निष्पादन प्रमाण पत्रों का उपयोग कर अवैध तरीके से ठेके हासिल किए गए थे.

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...तो भी सीजीएचएस पैनल से नहीं कर सकते बाहर: उधर, राजस्थान हाईकोर्ट की अन्य बेंच ने केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत निजी नेत्र रोग विशेषज्ञों और अस्पतालों को पैनल से बाहर करने की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी. अदालत ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. जस्टिस मनीष शर्मा की एकलपीठ ने राजस्थान ऑप्थैल्मोलॉजिकल सोसायटी व अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए. अदालत ने कहा, यदि आई-केयर सेंटर्स या सोसायटी सदस्य डॉक्टर्स सरकार के इस विवादित मेमोरेंडम की शर्तों को पूरा नहीं भी कर पाते हैं तो भी नए आवेदनों के आधार पर उन्हें सीजीएचएस पैनल से बाहर नहीं निकाला जाएगा.

इस पर आपत्ति जताई: याचिका में कहा गया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 22 दिसंबर 2025 और 28 मार्च 2026 को ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया था. इसमें नेत्र चिकित्सा केंद्रों के लिए पूर्ण एनएबीएच मान्यता और न्यूनतम बेड की संख्या अनिवार्य की थी. ऐसा न करने पर उन्हें पैनल से हटाने का प्रावधान किया. इसे चुनौती देते हुए अधिवक्ता रजत शर्मा ने कहा, पूर्व में एनएबीएच मान्यता पूरी तरह से स्वैच्छिक प्रक्रिया थी. सरकार के आदेश में विरोधाभास है. इस पर अदालत ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगते हुए नेत्र चिकित्सकों को पैनल से बाहर करने पर अंतरिम रोक लगा दी.

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