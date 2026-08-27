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कोर्ट के फैसले: साइबर ठगी मामले में बिना सोचे समझे पूरा खाता नहीं करें फ्रीज, पद रिक्त रखने के आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बार फिर दोहराया है कि साइबर ठगी से जुड़े मामले में बिना सोचे समझे पूरे बैंक खाते को फ्रीज नहीं किया जाए. अदालत ने कहा कि 500 रुपए का संदेहास्पद लेन-देन होने पर पांच लाख रुपए वाले पूरे बैंक खाते को अनिश्चितकाल के लिए सीज नहीं किया जा सकता. इसके साथ ही अदालत ने मामले में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं. जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश साइबर ठगी से जुड़ी 100 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने कहा कि इस फैसले का मकसद साइबर ठगी की जांच में कोई बाधा डालना नहीं, बल्कि निष्पक्ष जांच व बेगुनाह नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना है. जब जांच एजेंसी फर्जी खातों और बेगुनाह खाताधारक के बीच अंतर करेगी, तभी साइबर ठगी के खिलाफ मजबूती से लड़ाई होगी. खाताधारक नहीं जाएगा दूसरे राज्य: अदालत ने कहा कि यदि प्रदेश के बाहर की किसी जांच के आधार पर खाता फ्रीज किया गया है, तो राजस्थान पुलिस और बैंक के अधिकारी स्वयं संबंधित राज्य की एजेंसी से संपर्क कर स्पष्टीकरण प्राप्त करेंगे. किसी नागरिक को केवल यह पता लगाने के लिए दूसरे राज्य की यात्रा करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा. अदालत ने इसके लिए डीजी और साइबर क्राइम प्रभारी को एक माह में इस संबंध में परिपत्र जारी करने को कहा है. अदालत ने राज्य स्तर पर एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करने को कहा है, जो खातों को लंबे समय तक फ्रीज रखने से जुड़ी शिकायतों की निगरानी करेगा. बैंकों को भी तुरंत तालमेल के लिए नोडल या शिकायत अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं. पढ़ें: E-Zero FIR लागू करने की तैयारी तेज, ₹10 लाख से ज्यादा की साइबर ठगी पर अब तुरंत होगी डिजिटल FIR हाईकोर्ट की जारी गाइडलाइंस: